一哥鄧炳強否認理大示威者無法離港　無正面回應警會否駐票站

警務處處長鄧炳強將於今（22日）在旺角警察體育遊樂會舉行記者會。11月24日為區議會選舉 ，被問到防暴警察會否駐票站，鄧炳強沒有正面回應，僅稱會因應風險評估，再安排人手到票站以確保票站安全。

有關區議會選舉，鄧炳強指，為確保票站安全，警方會於各票站一帶作姿態巡邏，會因應風險評估，再安排人手到票站以確保票站安全，惟無正面回應防暴警會否駐票站，他再三呼籲請勿干預票站運作。（張浩維攝）

警務處處長鄧炳強指，過往數天警察於理工大學工作非常辛勤，甚至有警員要連續30小時長時間工作，面對數以百計汽油彈、磚頭、彈珠，更有警員腳部中箭，他想像到警員於惡劣環境下辛勤工作，到旺角警察體育遊樂會探望警員。他續指，警察會繼續無畏無懼維持香港治安。鄧炳強指有傳媒報導，政府不予從理大離開並已登記身份證的示威者離港一事，他指這是錯誤訊息。他重申希望安全、和平解決理工大學一事，重申不存在任何「死線」。

對於今日有報導指，有離港人士被拘捕，鄧炳強否認事件。他指，早前承諾18歲以下人士於離開理大時只作登記，未會即場拘捕。惟報導中的涉案人已為18歲以上人士，涉案人在離開理大時報稱不適，在登記資料後將他送到醫院治理，惟他下白車後潛逃，因此在他出境時再作拘捕。

至於區議會選舉，鄧炳強指，為確保票站安全，警方會於各票站一帶作姿態巡邏，會因應風險評估，再安排人手到票站以確保票站安全，惟無正面回應防暴警會否駐票站，他再三呼籲請勿干預票站運作。有記者表示拍攝警員行動呼號時遇困難，問可有方法改善，鄧炳強指「行動呼號仍然進行中。」

被問及警員涉嫌用腳踩示威者頭部一事，鄧炳強解釋三至四名警員難以制服示威者，甚至有搶犯情況出現，警方須確保有關被捕人完全受控及不會出現又一城搶犯情況。另外，有記者提及有示威上提堂後，在法庭上稱受警暴，鄧炳強回應指：「其實都唔係新鮮事，好多犯人會喺法庭宣稱被警察打。」

香港理工大學自上周日(17日)多次爆發衝突，至今已「圍城」第六日，警方多次使用催淚彈及水炮車，又於理大各處設置嚴密防線，以防示威者逃出。示威者於本港各處抗爭，意圖分散警力。理大周一有近千人留守，其後陸續有人自首、跟隨校長離開，至昨日僅得數十名留守者。