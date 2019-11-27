【警員私隱】警內部澄清「行動呼號卡」無定位功能　純粹辨認身分

有傳指警隊最新派發之「行動呼號卡」有定位功能。周三（27日）早上11時許，警方內部通告表示，在此作出澄清「行動呼號卡」目的是，提升行動效率和方便識別，機制可讓人員被識別之餘亦可保障個人資料。該卡只純粹顯示「行動呼號」作為人員身份辨認之用，絕無其他功能。

警方內部通告表示，在此作出澄清「行動呼號卡」目的是，提升行動效率和方便識別，機制可讓人員被識別之餘亦可保障個人資料。（資料圖片／李澤彤攝）

另外今年十月，元朗大馬路一名便衣警員中汽油彈，他立即開一槍制止，一名14歲少年腳部中槍。遇襲便衣警頭破血流。（網上圖片）

「踏浪者行動」警員被起底 資助警換新車牌

而今早九時許，警方就「更換車輛登記號碼費用發還計劃」發出內部通告，內容指鑑於不少警員在「踏浪者行動」期間被起底，包括車輛登充號碼（即車牌號碼），警方管理層決定以警察福利基金資助合資格警員，換領新的車牌號碼及相關的新造車牌費用，並於今日起開始接受申請。

網上披露警員姓名 子女就讀學校等資料

警方內部通告稱，「更換車輛登記號碼費用發還計劃」原因為警員於行動時遭起底。香港01翻查資料，近半年有多名警員被網民起底。今年八月，網絡安全及科技罪案調查科警司莫俊傑指，有人於網上披露警員姓名、身份證號碼生日日期、照片被廣泛發佈，而警察子女就讀學校、班級等資料亦被公開。

元朗便衣警中汽油彈 開一槍制止 14歲少年腳中槍

另外今年十月，元朗大馬路一名便衣警員中汽油彈，他立即開一槍制止，一名14歲少年腳部中槍。當晚，警察公共關係科高級警司余鎧均，在警察總部會見傳媒。余鎧均指，一名駕車的便衣警員，在元朗被大批暴徒襲擊，遭人從後箍低及圍毆，生命受嚴重威脅，最終開一槍保護自己。她指遇襲警員開槍屬合法、合情、合理。