【理大圍城】遮打花園集會　70歲銀髮族：出錢出力都支持年輕人

理工大學「圍城」踏入第12天，警方安全小組、刑偵人員今早進入理大校園，處理校內危險品及進行搜證，另外消防處亦派出多名消防員入內，理大副校長（學生事務）楊立偉等亦有到場。警方指會盡快搜證，於沒有任何危險品下，再將現場交回理大校方。 晚上多個集會舉行聲援理大留守及被捕人士，其中於遮打花園晚上7時半將會舉行《爸爸媽媽守護你集氣會》，守護孩子被捕成員會分享經歷。其中於早前元朗衝突期間，被拍得於後巷疑被警員腳踢，其後警方指只看到警員踢向「黃色物體」（Yellow object）的守護孩子成員上台發言，他表示希望向警方說，「我哋唔係曱甴，唔係Yellow Object，我哋係一個人，有理念有尊嚴嘅人」。

被警方稱為「Yellow Object」守護孩子成員上台發言。（黃廸雯攝）

被稱「Yellow Object」 守護孩子成員：我哋係一個人

一名身穿黃色T恤的「守護孩子行動」男成員上台發言，表示自己就是於早前元朗衝突期間，被拍得於後巷疑被警員腳踢，其後於警方記者會中，新界北總區警司（行動）韋華高稱影片不清楚，只看到警員踢向「黃色物體」（Yellow object）的事主。他表示希望向警方說，「我哋唔係曱甴，唔係Yellow Object，我哋係一個人，有理念有尊嚴嘅人」。他指自己當時被捕時，最擔心的是同行的長者成員，其後當知道他們由急救員照顧便已放心。他又稱自己亦會感到恐懼，為的是下一代及年輕人，認為有需要為他們爭取民主自由、平等的普世價值。

男成員又表示，感謝有協助過他處理「Yellow object」事件的所有人，他認為事件令他明白要信任同伴及同路人，不會離棄大家包括理大的手足。

70歲周先生對對年輕人感到痛心。（黃廸雯攝）

70歲銀髮族：對年輕人痛心 警不應以私刑對付

70歲的周先生， 過去亦有參與銀髮族及守護孩子的行動，今日參加集會希望感受一下作為爸爸媽媽的感覺，笑稱「幾十年前係爸爸媽媽，依家已經係爺爺公公」。周先生指，見到過去幾個月的畫面，對年輕人感到痛心，「香港竟然發生咁嘅野，究竟後生仔做錯啲乜野事，要咁樣對付」，他指自己早前於中環曾與一名在場警員談話，當時警員稱法律給予他們權力，但周先生回應指警方的權力是執法，「佢哋做錯事，毀壞野係唔啱，要拉佢我唔怪你」，但指如果制止對方後就不應該以私刑對付，但指見到早前西灣河開槍、葵芳警電單車撞人，直言感到好恐怖，指香港不應該發生這些事件。

「對唔住佢哋，我哋呢代太軟弱」

周先生指，自己於十多歲由廣州逃亡來港，於內地經歷過「飯都無得食」的日子，指認為現時年輕人不能像當日自己般逃走，「我成日同佢哋對唔住佢哋，我哋呢代太軟弱，只有逃亡逃亡，但宜家後生仔無第二個香港畀佢逃亡，所以要反抗。所以我話佢哋好嘢，出錢出力都支持佢哋」。周先生又指兩星期前去歐洲旅行，當地人知道他是香港人都十分關心香港情況，令他十分感動。

59歲守護孩子男成員指，希望年輕人記住很多人都記掛他們，會與他們同上同落。（黃廸雯攝）

守護孩子成員：會與年輕人同上同落

一名上台發言、早前於理大被捕的59歲守護孩子成員表示，很多人或不明白為何一個59歲的「廢老」會出來守護孩子，他指自己於6月前仍是3個孩子的爸爸，但於6月後，他認為所有為民主自由抗爭的年輕人都是他的孩子。他認為未來世界是屬於年輕人，「我哋已經係『果頭近』嘅人，應該支持佢哋嘅理想」，他指雖然今次抗爭於政府眼中不是好的抗爭，更被指為暴動，但認為他要感謝抗爭者，而擔任守護孩子成員，目的只想守護年輕人，於運動中可以不受傷不被捕，甚至不犧牲，但指每次見到他們被警方無理拘捕及毆打，自己作為爸爸、亦無法出手相救感到十分矛盾及沮喪。

他指自己於理大被捕後，心中仍記掛於理大的手足不知他們情況，但幸有幾位成員留守陪同他們。他又指於被捕後心底仍感平安，因自己已幾十歲，但指於過程中見到其他被捕年輕人，感覺他們驚惶及不知所措，而於警署內，他又見到一名年輕人因於理大游繩逃走被捕，「雙手爛哂，見到佢雙手，無野好講只有傷心」。他指希望跟年輕人說，即使一起被捕，但他的心永遠以年輕人為先，請他們記住好多人都記掛他們，會與他們同上同落。

另一名參與市民趙女士指，自己雖然已移民加拿大，但認為自己仍要出來，因為自己都是香港出生，「啲細路好慘，問心你覺得宜家有將來咩？無將來，咁你梗係要同佢Fight（爭取）」。趙女士又指，感覺自己對不住年輕人，「如果一開始我哋肯出嚟講說話，唔會搞到今時今日咁嘅田地，香港人係有責任出嚟」。