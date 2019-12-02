【12.1．旺角】灰衫男影大頭相被「私了」　防暴警迅速解圍免血案

反修例風波仍未平息，經過區選前後約一周的「休戰」後，在剛過去的周末「戰火」重燃，港九多處有集會及遊行，衝突連連。昨日（12月1日）入夜後，旺角再有警民衝突，僱淚彈及橡膠子彈橫飛，一直持續至今日（12月2日）凌晨時份，期間又再發生「私了」事件，有防暴警員迅速趕至解圍，不致釀成血案。

凌晨2時許，旺角彌敦道及亞皆老街交界一帶示威者已明顯減少，但仍有大批防暴警察在場戒備。適時，一名身穿灰色衫、孭背囊的男子，被指在場拍攝示威者的「大頭相」，惹起不滿，雙方爆發爭執，該男子又一度與記者發生口角。

期間，示威者怒極追打該名男子「私了」，灰衫男立即走避，雙方追逐至亞皆老街近朗豪坊對開時，該男子被數名黑衣人追上，有人用雨傘作武器攻擊，灰衫男失平衡跌倒地上，另一名黑衣人則「補多腳」踢向其身，他一度在地上翻滾，褲子亦幾近鬆脫，露出「股罅」，才跌跌撞撞重新站起，步履蹣跚走回行人路。

由於防暴警察一直在附近戒備，聞訊後迅速趕抵，十多名防暴警員為其解圍，有警員搭其膊頭查問情況，亦有一名警員向記者稱「我好緊張呀，有人受傷！」最後警員將該名男子帶走，當時仍怒氣沖沖，但未見有明顯傷勢，未知最終有否送院。