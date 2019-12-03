【何文田開槍】CIB再破行劫案　Hit Team屢用貨Van包抄制降疑犯

警方刑事情報科（簡稱CIB）繼7月在落馬洲邊境口岸偵破一宗企圖行劫案後，再以情報作主導追查其他罪案資料。今午（3日）警隊刑事情報科「Hit Team」根據線報，於何文田截停懷疑準備前往行劫的疑犯車輛，其間有人欲逃走開車撞向探員，「Hit Team」隊員開一槍阻止，終成功制服7名本地幫匪黨。今年7月，警方「Hit team」探員亦在落馬洲邊境口岸處理企圖行劫案，拘捕五名劫匪。

近日本港劫案急增，警方在昨日記者會上指2019年10月全港共28宗劫案，平均每日一宗，較去年明顯上升。而警方今日亦指，全港行劫案件在2019年7月至10月，對比2018年同期上升6成。

今午，一幫械劫案疑犯分乘一輛白色私家車及一輛紅的，沿何文田常樂街行駛，懷疑準備前往紅磡行劫，警方早前接獲線報及鎖定目標，派出刑事情報科「Hit Team」乘坐車輛展開行動，跟蹤的士及私家車至上址時，立即使用兩輛車，包括一輛貨Van，一前一後將的士及私家車包抄截停，大批警員衝上制服賊人，其間疑匪欲逃走，並涉嫌開車撞向探員，「Hit Team」一名探員因生命受到威脅，鳴槍一響，最後制服7名本地幫疑匪。

Hit team 行蹤神秘 常用貨Van包抄截停疑犯

據資料顯示，「Hit team」隸屬警隊刑事情報科，該部門相對神秘及負責情報收集、分析、支援、跟蹤偷拍、攻撃及資料管理等範疇工作。而「Hit team」主要進行要員保護、危險跟蹤任務及高危險性拘捕等工作。他們極少在公眾露面，以免被人辨識身份，被指較「飛虎隊」更為神秘，因此他們一般下車時會戴上口罩或蒙面，今次何文田「Hit team」探員下車時同樣蒙面。

今年7月，刑事情報科「Hit Team」探員接獲線報，於落馬洲管制站對「皇巴站」埋伏，當時數名疑犯準備向事主埋手，企圖劫去其168萬美元（約1310萬港元）現金。「Hit Team」探員上前阻止，疑犯未有搶劫便就駕車離開，賊車駛至落馬洲迴旋處對開位置時，警方的客貨車及貨車左右包抄，賊人私家車被兩車「閘住」截停，釀成三車相撞。當時「Hit team」探員完成任務後迅即撤離，案件交由尾隨的探員善後。他們下車時同樣戴上口罩，有人更笠上風褸的帽，亦未有回應記者提問。而兩次案件「Hit team」均使用貨Van作掩飾，之後包抄截停賊車拘捕疑犯。

CIB屬警隊「皇牌」部門

警方刑事情報科（CIB）為警隊「皇牌」部門之一，該部門的加入門檻極高。CIB共分七組，分別由警司級人員帶領，包括A組「兔仔組」、B組「情報組」、C組「安排接應車輛及設置儀器」、分為「狗仔隊」及「攻擊隊」的D組「行動支援組」，以及E組「技術支援組」。近年，CIB成立特別專家小組「賭博專家小組」，以提供賭博罪案的意見，以及以專家身份往法庭作證。

負責危險跟蹤任務

刑事情報科D組「行動支援組」即是Hit Team，他們綽號「攻擊隊」屬於行動支援組的第3支隊(D3)，為狗仔隊的「兄弟隊」。據了解，Hit Team分為六小隊，合共約40人。早年，「狗仔隊」跟蹤對象包括火力強大的悍匪，為保護人員安全。至1990年代中期，警方高層成立Hit Team，主要由退役的飛虎隊、機場特警及保護要人組（俗稱G4）中招募人手，負責支援及保護進行危險跟蹤任務的狗仔隊，執行高危險性拘捕。