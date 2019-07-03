【Hit Team狙擊】刑事情報科危險任務小隊　口罩掩臉、神出鬼沒

落馬洲邊境口岸企圖行劫案中，行蹤神秘的「Hit team」探員親身上陣，他們於口岸及公路埋伏，更左右包抄截停賊車，拘捕涉案疑犯。「Hit team」探員行蹤極為神秘，他們下車時會戴上口罩，有人更會笠上風褸的帽，他們亦未有回應記者提問。完成任務後，便就立即離開現場。至警方重案組交代案情時，對「Hit team」人員負責的拘捕情況亦是絕口不提，部門極為神秘。

現場可見，「Hit team」探員行蹤極為神秘，他們下車時會戴上口罩，有人更會笠上風褸的帽，他們亦未有回應記者提問。（蔡正邦攝）

據現場消息指，警方刑事情報科「Hit team」探員早前接獲線報，落馬洲管制站對開巴士站埋伏。根據資料顯示，「Hit team」探員神出鬼沒，極少在公眾露面，被指較「飛虎隊」更為神秘。（蔡正邦攝）

完成任務後 迅即撤離現場

周三（3日）落馬洲邊境口岸企圖行劫案，警方「Hit team」探員成功阻止罪案，拘捕五名劫匪。據了解，Hit Team成員搏擊技術出眾，亦擅長使用長短槍械。行動時，他們匿藏在密斗貨車中，當指揮官發號施令時，便會即時現身重擊疑犯。由於，他們隨時要與悍匪駁火，完成任務後迅即撤離，再交由尾隨的探員善後。據記者觀察，Hit Team成員完成任務後，隨即離開現場，而夾擊劫匪的貨車及客貨車，亦是警方車輛。

CIB屬警隊「皇牌」部門

警方刑事情報科（CIB）為警隊「皇牌」部門之一，該部門的加入門檻極高。CIB共分七組，分別由警司級人員帶領。括A組「兔仔組」、B組「情報組」、C組「安排接應車輛及設置儀器」、分為「狗仔隊」及「攻擊隊」的D組「行動支援組」，以及E組「技術支援組」。近年，CIB成立特別專家小組「賭博專家小組」，以提供賭博罪案的意見，以及以專家身份往法庭作證。

負責危險跟蹤任務 比飛虎隊更神秘

而刑事情報科D組「行動支援組」即是Hit Team，他們綽號「攻擊隊」屬於行動支援組的第3支隊(D3)，為狗仔隊的「兄弟隊」。據了解，Hit Team分為六小隊，合共約40人。早年，「狗仔隊」跟蹤對象包括火力強大的悍匪，為保護人員安全。至1990年代中期，警方高層成立Hit Team，主要由退役的飛虎隊、機場特警及保護要人組(俗稱G4)中招募人手，負責支援及保護進行危險跟蹤任務的狗仔隊，執行高危險性拘捕。

Hit team 極少在公眾露面

據資料顯示，Hit team隸屬警隊刑事情報科，該部門相對神秘及負責情報收集、分析、支援、跟蹤偷拍、攻撃及資料管理等範疇工作。而Hit team主要進行要員保護、危險跟蹤任務及高危險性拘等工作。由於他們神出鬼沒，極少在公眾露面，被指較「飛虎隊」更為神秘。