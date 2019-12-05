【長洲地震】「嘭」聲巨響多人感震動及搖晃　長洲居民：以為爆炸

長洲附近今午（5日）發生一次1.4級地震，為香港有紀錄以來第8次境內地震，天文台指接獲超過十名市民報告，初步分析顯示本港的地震強度為修訂麥加利地震烈度表的第III(三)度，即室內有感，類似小型貨車駛過的震動。 於長洲有不少居民均有感受到震動及「嘭」一聲巨響，形容如同有重型貨車經過，亦有人表示當時有感到搖晃，玻璃及門亦有發出聲響，有居民指以為當時發生爆炸或裝修拆樓。

居民楊先生指，據地圖顯示地震震中位於長洲東灣對開。（余睿菁攝）

李小姐指，當時感覺像有重型貨車駛過。（黃廸雯攝）

老師李小姐表示，當時正於學校上課，突然聽到「嘭」一聲，震動持續一至兩秒，李指因為學校旁有一條天橋，稱平時當有重型貨車經過天橋時就會有類似震動，當時自己仍奇怪「係咪有人跌嘢」。李指其後看新聞時，驚覺原來發生地震，描述亦與自己的感受一樣，但稱當時因不知何事所以不感害怕。

玻璃及門亦震動

當時正於辦公室工作的楊先生指，感到座位及腳下都有震動，「似好大架貨櫃車經過好鬆嘅路面」，另外室內玻璃及門亦有一下震動而發出聲響。楊先生指當時隨即與同事出外查看，「以為爆炸，有諗過係咪地震，或者有幅牆冧咗」。楊先生表示當知道發生地震感覺怪異，形容當時響聲「又唔似行雷，啲聲唔知邊度傳嚟」。

「嘭」聲巨響 座位上感搖晃

另一名當時正工作的黃太表示，突然聽到「嘭」一下巨響，而有同事當時坐於座位上，亦有感到搖晃，「以為爆炸，又估係咪裝修拆樓，但又唔似」，當知道發生地震後笑稱「會唔會陸沉」。有同事又指以前感受過的地震亦不是這種感覺，「係『格格格』咁震，唔會『嘭』一聲」。