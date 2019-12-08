【12.8遊行】O記檢真槍　二哥發信提醒前線﹕團隊行動、安全回家

12.8民陣遊行舉行前，警方有組織罪案及三合會調查科召開記者會，表示在多區展開拘捕行動，檢獲真槍及逾百發子彈等武器。據了解，新「二哥」警務處副處長蕭澤頤發出內部信，提醒同袍以團體形式工作，要安全回家。警方在遊行開始後，再次在Facebook提及拘捕行動，呼籲遊行人士和平示威。

警務處副處長蕭澤頤內部發信，向同袍表示有組織罪案及三合會調查科今早的拘捕行動，在多區檢獲真槍、子彈、武器及違禁品，相信針對警務人員的組織已被瓦解，但提醒警務人員必須謹慎。正如他早前所說，任何時間以團體形式工作，請將所有同袍包括自己，安全帶回家。

警方指示威以來首檢真槍實彈，情報顯示將在遊行使用，包括射撃警員製造混亂。（賴雯心攝）

下午三時，警方發出新聞稿，呼籲遊行人士留意自身安全，指今晨搗破一個激進團伙，搜獲大批武器，當中包括槍械及過百發子彈。行動共拘捕8男3女，罪名包括無牌藏有槍械、管有危險品、管有違禁武器及非法集結。並指有情報顯示，激進分子計劃於遊行時用槍械襲擊或嫁禍警務人員，傷及無辜市民。

警方呼籲，遊行人士以和平方式進行示威，並留意自身安全，如發現可疑物品，應立即離開，在安全地方暫避，並通知在場糾察或報警，亦呼籲主辦機構以公眾安全為本，與警方保持緊密聯絡，配合警方按現場情況作出適當安排。