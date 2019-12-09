【12.8．旺角】警午夜前後拘捕多人　一男子疑被「私了」受傷　

反修例風波持續半年，民陣昨日發起「12.8國際人權日」遊行，主辦方表示約80萬人參與，警方則稱高峰期約有18.3萬人。雖然昨日情況相對過往平靜，但今日（9日）午夜前後，旺角區先後有多人被帶走，據悉部分人因未有攜帶身份證；另外有一名男子懷疑被「私予了」受傷送院。

昨晚9時許，旺角一帶多處有警車巡邏，數十名防暴警一度在亞皆老街落車戒備，當時並無截查任何人。至接近今日零時，疑有少量人士聚集，據報一名男子在旺角花園街被捕，其後一小時內，先後有大批防暴警員在區截查多人，當中銀行中心對開最少5名男子被截停，部分人被帶走；旺角中心對開亦有一對男女被帶上警車。

由網上片段可見，凌晨約零時半，一名女子在旺角新之城對開西洋菜南街，遭警員抬上警車帶走，當時她坐於路邊，不斷尖叫及驚呼：「我好驚呀，唔好掂我呀！我好驚你（警察）呀！救命呀！」在場圍觀者對警員做法不滿，不停高呼「放人」大批防暴警員則築起防線，有警員持胡椒噴劑對準圍觀者，亦有警員手持警棍稱：「我講咗好多次，唔好再喺度圍觀，我已經好聲好氣講咗好多次！」

另外，凌晨1時許，西洋菜南街近山東街有一名男子懷疑被「私了」，消息稱他遭人用電筒扑傷頭部倒地，事後由救護員送往廣華醫院治理；警方將案件列作「襲擊致造成實際身體傷害」處理。

今日午夜前後，旺角多名人士被捕帶走。（網上圖片）