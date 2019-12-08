【12.8遊行．全日總覽】遊行人龍晚上散去　相對平靜中現零星破壞

反修例風波持續半年仍未平息，民陣今（8日）發起「12.8國際人權日」遊行，主題為「守護香港 和你同行」，由維園出發遊行至中環遮打道，已獲警方發出不反對通知書，是民陣近四個多月以來首次獲批的遊行。 是次遊行順利完成，長長的人龍由下午遊行至晚上才散去，政府亦指遊行過程「大致和平有序」。民陣稱遊行有80萬人參加，召集人岑子杰要求特首林鄭盡快回應五大訴求。而警方就稱高峰期得18萬人。 然而，相對平靜的遊行亦有不平靜，終審法院及高等法院被破壞及縱火，亦有零星商舖和銀行被破壞。

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【21:48】 旺角彌敦道與一帶內街多處有警車巡邏。亞皆老街交界有義務急救員及記者聚集，期間三輛警車多次停留，並有逾20名防暴警員下車戒備，逗留數分鐘後離去，期間並無截查任何人。

【21:42】約半百防暴警到今日遊行終點，清除路障。有夾斗車到場用夾斗夾起傘、欄杆等路上雜物。

高等法院門口遭縱火。（網上圖片）

【21:31】政府回應今日遊行，「有大批市民參與，過程大致和平有序」。又稱今日及過往的遊行，「正顯示市民享有和平集會、遊行、示威和言論自由。」對今日有遊行人士提出針對警方的指控，政府強調，警方有責任維持公共安全及秩序。

【21:11】尖沙咀碼頭有防暴警聚集，有最少三名年輕人被截查搜袋。另外在西區海底隧道巴士站亦有蒙面的防暴警，登上過海巴士搜查。

【21:05】目前中環畢打街一帶，即遊行的終點位置附近，仍有大批黑衣示威者逗留。

【20:23】民陣召集人岑子杰呼籲遊行人士盡快離開，因現場氣氛令人緊張。他指今日遊行人數眾多，林鄭應盡快回應五大訴求。他又不同意區議會泛民大勝可減低民怨的說法。

【20:18】民陣宣布約有80萬人參加遊行。至於警方方面，警方點算最高峰人數為183,000。

【12.8遊行】高院終院遭縱火 律政司：絕不容忍破壞司法機構行為

【20:07】律政司表示，特區政府絕不姑息任何違法暴力行為，今日在終審法院和高等法院外的縱火，除擾亂社會安寧外，更對香港作為法治之都的良好聲譽造成損害。縱火屬嚴重罪行，威脅社會大眾的生命財產，一經定罪，可被判終身監禁，任何人都不應以身試法。



律政司呼籲社會人士尊重法治，特區政府絕不容忍任何破壞司法機構或損害法治的行為。

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【12.8遊行‧圖輯】久違了的人潮與燈海 訴求聲熱爆冬日港島

【12.8遊行】高等法院門外被掟汽油彈縱火 集友銀行遭破壞

【12.8遊行】起步逾三小龍尾仍塞銅鑼灣 手機燈海延綿灣仔、金鐘

【12.8遊行】黑衣人百德新街築傘陣 警舉黑旗 中年人調停避衝突

【12.8遊行】遊行前夕 排隊吃蛇羹長者罵警 防暴警舉黑旗警告

【12.8遊行】「冀為港人帶點甜」 撐遊行店東派菠蘿油、士多啤梨

一黑衣青年被帶上警車

【1954】民陣將於今晚8時15分於畢打街見記者，宣布參與遊行人數。

【1853】在中環，有婆婆推著手推車路過，要求警員讓路，警員一度向婆婆舉槍。

【1833】金鐘高等法院門外一度起火，消防到場以滅火筒救熄，現場遺下懷疑曾裝有易燃液體的玻璃樽。

【18:30】警察在Facebook表示，部分遊行人士偏離遊行路線，佔用部分告士打道及德輔道中行車線，警方提醒遊行人士不要偏離遊行路線，到達終點後要儘快離開，不要堵路。若不跟從警方指示，警方會採取相應行動。

另外，警方稱有暴力示威者在銅鑼灣及灣仔一帶破壞商店及銀行，警告有關人士不要作出違法行為擾亂公眾秩序及危害公眾安全。

【18:23】在百德新街的警員突然衝出，在軒尼詩道CSL店外截查兩名黑衣少年，搜查其隨身物品及檢查身分證。其中一名長髮少年在背包中被搜出一面旗，部份圖案為白底紅星，懷疑是美國國旗，他最後被雙手反綁帶上警車。離開過程中有社會大聲追問少年姓名，現場警員隨即打開警鳴器，少年的聲音被遮蓋，警方將少年押上車期間一度與傳媒推撞。

【18:03】警方開咪要求在域多利皇后街聚集的人離開，又用強光照向在天橋上的人。

【17:55】警察公共關係科督察鄒昊亨傍晚5時55分開fb LIVE，指有遊行人士偏離遊行路線，在灣仔駱克道上遊行，如有突發事件，警方及緊急車輛將無法使用駱克道，已呼籲群眾返回軒尼詩道。警方又指，遊行路線沿途有商店及銀行被破壞，提醒遊行人士到達終點應立即離開。

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防暴警銅鑼灣一度舉槍

【1738】防暴警在警總附近天橋用強光照向遊行人士，亦有人用雷射光照向警員。

【1730】有遊行人士沒有跟隨原定路線，沿駱克道往金鐘方向前行，在警總外防暴警持槍戒備。

【1710】 遊行起點維園草坪的人流已明顯減少，但仍有市民由天后港鐵站方向進入維園籃球場，經高士威道加入遊行隊伍。現場未見有任何警員戒備，惟直升機一直在上空徘徊。

【1708】在銅鑼灣百德新街，有防暴警一度舉槍及舉黑旗，示威者舉起傘陣，公民黨立法會議員郭家麒在場。水炮車及銳武裝甲車在中環恒生總行外戒備，有在干諾道中戒備的防暴警員戴上頭盔。有戴上口罩的市民朝警方防線拍照，再被警方用電筒照射。

【16:52】中環恒生總行外有防暴警員戒備，有人手持圓盾及有旗手在場。現場遊行人士停留於利源東街及德輔道中交界一帶。

【16:38】康樂及文化事務署宣布，由於預計或會出現特殊情況，中西區的香港公園體育館、香港壁球中心、茶具文物館和香港視覺藝術中心已於下午四時關閉；同區的香港大會堂則將於下午五時關閉；上環文娛中心將於下午六時關閉，以確保場地使用者及員工的安全。

【16:33】遊行隊伍抵達終點遮打花園，民陣糾察、候任中西區區議員葉錦龍表示，遊行結束後沒有集會，呼籲遊行人士抵達遮打道後，遵從糾察指示下離開。民陣岑子杰呼籲抵達的集會人士經遮打道行人專用區離開。

【16:24】中環有數十名示威者偏離遊行路線，在德輔道中以雪糕筒堵路，防暴警在場戒備。

【16:12】佔中發起人朱耀明、天主教香港教區榮休主教陳日君樞機在灣仔地鐵站外，為守護公義基金籌款。朱耀明表示，五大訴求中要求釋放被捕人士，令他想起30年前六四民運，同樣要求釋放被捕人士，但今天的主角卻換成香港的年輕人，希望港人繼續守護年輕人，讓他們安心上學、免於恐懼。

中環有黑衣人以雪糕筒堵路，防暴警在場戒備。（張嘉敏攝）

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警呼籲遊行人士注意安全

【1554】有遊行人士到達金鐘太古廣場一帶，他們稱因未能進入維園，故從銅鑼灣一帶開始遊行，未有跟從遊行龍頭。

【1545】有防暴警在菲林明道及駱克道交界戒備。

【15:27】遊行隊伍已企滿軒尼詩道東西行線，兩旁站滿等候加入遊行隊伍的人，當隊頭經過時，巿民高舉象徵「五大訴求」的手勢。

【15:22】遊行隊伍隊頭抵怡和街對出軒尼詩道，有部分市民已自發在波斯富街對出軒尼詩道開始遊行。有直升機不斷在維園上空徘徊，已維持約十分鐘。

【15:16】警方發新聞稿指，今早搗破一個「激進團伙」，搜獲大批武器，當中包括槍械及過百發子彈。行動共拘捕八男三女，罪名包括「 無牌藏有槍械」、「管有危險品」、「管有違禁武器」及 「非法集結」等。有情報顯示，激進分子計劃於遊行時用槍械襲擊或嫁禍警務人員，傷及無辜市民。



警方呼籲遊行人士以和平方式進行示威，並留意自身安全，如發現可疑物品，應立即離開，在安全地方暫避，並通知在場糾察或報警。



【15:00】民陣遊行於下午3時正式起步，隊頭由民陣召集人岑子杰、工黨李卓人、民主黨區議員趙家賢、歌手黃耀明、阮民安等，眾人高叫「五大訴求，缺一不可」、「查警暴、止警謊」、「捍衛言論自由」等口號。

【14:54】對於遊行前警方已在銅鑼灣波斯富街舉黑旗，民陣召集人岑子杰表示，一個遊行要和平有序，除了民陣外，警方的克制同樣重要。他稱已經與警方溝通，當維園草坪八成半滿的話會起步，若人數過多願意提早出發，強調民陣一直採取非常合作的態度，盡一切努力配合警方，保障遊行人士的安全。他亦指，早前與警方高層會面時對方強調前線警員會克制，故現在是考驗警方是否上下一心，前線警員會否如外界所說的不聽從上級指揮。

岑子杰又提及，今日為國際人權日，希望藉這次遊行告訴全世界香港現時面對的處境，同時重申仍然堅持五大訴求。他感謝不少國際朋友一直支持香港，希冀以遊行作全球連結，為人權發聲。

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【14:48】 大批市民坐在軒尼詩道馬路中間石壆，等待遊行開始。

【14:45】 不少市民選擇從灣仔站步行至銅鑼灣，有市民解釋指是擔心銅鑼灣站出口被封，亦打算中途加入遊行。目前軒尼詩道來回行車線已被市民佔據，沒有車輛行駛。

【14:31】 逾20名頭戴卡通PEPE頭套人士在鵝頸橋叫口號，現場吸引逾百市民停留聚集拍照。

【14:30】經地鐵到銅鑼灣的市民大部份往維園方向進發，少部份人逗留在崇光百貨外，有人走出怡和街，坐在路中心石壆等後遊行隊伍經過。

【14:25】由於波斯富街近銅鑼灣一期位置，有數十名示威者指罵，防暴警舉黑旗警告。

【13:45】距離民陣集會時間尚餘一個多小時，銅鑼灣一帶已出現大量人流，東角道擠得水洩不通。附近大型商場如崇光百貨、皇室堡、希慎廣場照常營業。現場未見有警車停泊或巡邏。

銅鑼灣一帶地舖，包括珠寶店及食肆照常營業，渣甸街一間支持反修例運動的食肆生意興隆，店內排起近50米長人龍。

【13:50】大批參與遊行的市民沿天后興發街進入維園，現場亦有酒店工會的義工呼籲參與遊行的人士加入自己所屬工會，將自己的聲音以合法途徑宣揚開去。

【13:45】在銅鑼灣記利佐治街，擠滿前往維園的市民，人頭湧湧。社民連副主席黃浩銘開咪呼籲市民「一定要堅持上街、集會、投票」，不要因為區議會勝利，忘記有約6千人被捕，並高呼反修例口號。

【13:40 】集會下午二時開始，維園中央草坪已有逾千人聚集。

【12:35】 銅鑼灣現時氣氛平靜，大量外籍女傭聚集，有人要求與民陣召集人岑子杰和副召集人陳皓桓合照。

陳皓桓表示，在過去一段時間，不少香港人因警方的執法行為，即使遊行獲發不反對通知書而不敢參與，他希望香港人今天不要害怕，「希望大家唔好驚，要盡量走出嚟」，若香港人因害怕而不遊行示威，正正滿足政府希望滅聲的目標。

陳皓桓指，區議會選舉結果反映民意非常清晰，希望藉著今天遊行，向全世界證明港人堅持爭取「五大訴求」。對於自己獲外籍傭工爭相「集郵」，陳皓桓說，民陣一直尊重外傭和不同族裔，為他們爭取權益，反映對港人的支持不分國界。

市民站滿遊行起點維園。（盧翊銘攝）

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2時維園集會 3時起步

警方在不反對通知書中列明，遊行的通知書由下午3時開始生效，至下午10時結束，維園集會的不反對通知書，生效時間為中午12時至下午6時。參與人士下午2點於維園中央草坪集合，3時起步，如人數太多大會會安排提早出發。

遊行路線由維園出發，並經高士威道、禮頓道、伊榮街、怡和街、軒尼詩道、金鐘道、皇后大道中、德輔道中，遊行至遮打道行人專用區。

警務處處長鄧炳強日前表示，警方已有準備多個應對方案維持秩序，又呼籲主辦單位可以和警方協作，令遊行和平有序，如果見到暴力事件，應拿出勇氣譴責暴力。