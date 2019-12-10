【華仁炸彈】校方回應事前不知情　指沒證據與學生、教職員有關

警方昨（9日）指接獲一名清潔工報案，指華仁書院胡應湘堂地基附近發現懷疑爆炸品，爆炸品處理課到場發現兩個土製炸彈裝置，隨後將相關物品移除。華仁書院今早（10日）發新聞稿表示，警方根據情報到校查看，校方事前並不知情；又表示，肇事位置位於學校大閘外，為公眾可接觸範圍，指沒有證據顯示事件與學生或教職員有關。

校方：沒有證據顯示與學生或教職員有關

華仁書院今早（10日）發新聞稿表示，警方根據情報昨日於學校發現爆炸品，事件中無人受傷，相關物品亦被警方移離。新聞稿中續指，校方事前並不知情，「警方是根據情報到校查看」，並表示發現爆炸品的位置雖然屬於學校私人範圍，但位置位於學校大閘外，為公眾可接觸的範圍，指沒有證據顯示事件與學生或教職員有關。

今日如常上課 學校將配合調查

另外，校方又表示先感謝警方安全地將有關爆炸品移離，保障校園安全，同時希望警方盡快查出事情真相，保障神父、師生及員工等的安全，而校方將會全面配合調查。此外，經警方檢查後已確定學校安全，學校昨晚已解封，今天學校將如常上課。

華仁昨發現土製炸彈

華仁書院昨日（9日）發現兩個土製炸彈，警方爆炸品處理課及後到場移除。有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華指，炸彈以兩個類似筲箕對摺而成，以保鮮紙包褢，當中合共10公斤HMTD炸藥及硝酸鋁，亦有大量釘。同時，現場亦發現手機，相信用作遙控土製炸彈，一旦引爆該個爆炸物，威力達50至100米。