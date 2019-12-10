【奪命車禍】元朗27歲女遭貨Van撞斃　居民翻看CCTV：架車冇停過

元朗昨日發生奪命車禍，一輛滿載瓷磚的客貨車駛至南坑村路近振華花園一期對開彎位時自炒，一名27歲女途人被撞飛，倒卧血泊不治。有附近屋苑的住戶家中閉路電視影到事發經過，客貨車高速行駛，撞倒數棵樹後剷上行人路，繼而再撞飛行人路上的女子。

現場遺下大量破碎瓷磚。（鄧栢良攝）

今(10日)早上，交通警返回現場繼續調查，死者一名女性朋友到車禍現場，她稱，事發前死者有與她聯絡，今早是前來協助尋找死者的手提電話。現場所見，路邊數棵十米高的樹被撞斷，倒卧在花槽位置，一塊寫有「振華花園」的石造路牌亦被撞至斷裂，客貨由撞倒第一棵樹至翻側，約有十米距離，客貨車翻側的位置，今早遺下大量破碎了的瓷磚。而死者倒卧的地方仍有大量血跡未清理。

有附近住戶家中閉路電視拍攝到事發一刻。（鄧栢良攝）

住在事發馬路對開的男住戶稱，事發時聽到「嘭」一聲巨響，立即前往查看，當時馬路邊的樹被撞至倒塌，他爬上花槽位置查看時，發現一名女子倒卧在地上沒有反應，旁邊有一灘血。

該名男住戶回家查看閉路電視，發現拍攝到事發一刻，並將相關片段交給警方。男住戶稱，片段中見到事發前，涉事客貨車正在路中行駛，穿白色衫的死者正在馬路旁的行人路上慢慢行，「行得好慢，後尾先知佢捉精靈」，當行至振華花園對開一棵大樹時，女子折返，與客貨車同一方向步行。男住戶稱，涉事客貨車駛至振華花園對開一個彎位時，突然自炒，撞斷3至4棵路邊的大樹後，剷上行人路，而行至南坑村路口的女子突從後被客貨車撞飛，倒卧在數米外的花槽附近，「（客貨車）一路掃過嚟，三棵樹、門牌全部掃曬，冇停過。」男住戶稱，過了一個多小時，死者的男朋友前往現場，協助警方調查。

該名男住戶前往查看時，發現現場沒有煞車痕，估計客貨車當時時速有80至100公里，撞倒數棵樹後繼續失控，至路口一壆位始停下，整架車翻側。被撞倒的樹壓到幾輛泊在路邊的私家車，該名男住戶的私家車亦受波及，車尾玻璃爆裂，他稱，「冇呢幾棵樹擋，啲車一定撞爛曬。」

涉事客貨車撞斷數棵樹後未停下，失控繼續向前撞。（鄧栢良攝）

昨晚11時許，滿載瓷磚的涉事客貨車，沿元朗大棠路駛至南坑村路近振華花園一期對開彎位時，失控「自炒」，先撞倒斷路邊數棵樹，再剷上行人路，貨車翻側，過程中一名女子被撞斃，33歲姓麥司機一度被困，由消防救出後，司機涉嫌「危險駕駛引致他人死亡」被捕。