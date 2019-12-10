【和你Lunch 】葵涌遊行人士兜路避防暴　太古示威者連儂牆貼文宣

反修例風波持續，過去一個月有網民於各區多次發起「和你Lunch」活動，今日（10日）再有網民發起於葵涌及太古等地區進行「和你Lunch」、「和你Stick」及「和你唱」，活動開始前，已有數輛警車及一批防暴警員在葵涌九龍貿易中心一帶戒備，而太古港島東中心外則保安森嚴。

九龍貿易中心外，一批防暴在場戒備。(鄧栢良攝)

葵涌情況：

今日，再有網民發起「和你Lunch」活動，葵涌遊行人士於九龍貿易中心外集合，遊行未開始前，已有數輛衝鋒車及一批防暴警員於九龍貿易中心外戒備。至下午1時許，約50名遊人士從九龍貿易中心起步，往大連排道、葵昌路一帶圍圈遊行，期間高叫口號，部分人手持文宣，由於有警車在附近，遊行人士避免行近警車戒備的地方，遊行人士又轉往葵涌工業街方向繼續遊行至下午1時45分，遊行隊伍重返九龍貿易中心外，眾人收起文宣，和平散去。

太古港島東中心情況：

另外，下午1時許，太古港島東中心對開草地亦有數十人聚集，他們高叫口號，包括「光復香港時代革命」、「五大訴求缺一不可」、「解散警隊」等，期間亦有唱《願榮光歸香港》。至下午1時25分，數十名示威者行至太古路33號,並在該處張貼文宣，共建連儂牆，至下午1時45分眾人自行散去。