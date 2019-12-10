【飛磚謀殺】上水七旬清潔工遭磚擊斃　警懸紅80萬元緝兇

11月13日中午北區大會堂附近發生衝突事件，一名70歲食環署外判清潔工，疑遭黑衣人擲出的磚頭擊中，頭部重創，搶救至翌日不治。警方今日在Facebook表示，就事件懸紅80萬元緝兇。

警方表示，2019年11月13日早上約11時52分，一名70歲中國籍男子羅長清﹙死者﹚途經新界上水龍運街二號北區大會堂外馬路時，被人投擲硬物擊中頭部受傷。死者及後於翌日傷重死亡。任何公眾人士如有關於此案的消息、圖片或影片，或知悉兇徒的身分或其下落，請盡速致電 3661 3348 或 3661 3369與新界北總區重案組第 3A 隊聯絡。

現警方提供港幣80萬元賞格。任何公眾人士如在懸賞通告有效期內報訊，使兇徒落網並遭受滿意檢控，可全數獲得或按比例分配賞格。通告內的「滿意檢控」應理解為，被捕者須要在香港特別行政區的裁判法院、區域法院或高等法院原訟法庭就所處理之案件作出答辯。

警方早前向傳媒交代案情指，示威者在11月13日下午在上水大會堂，包括龍運道一帶架設路障，以磚頭阻塞道路。有十數名市民在龍運道嘗試清理磚頭期間，與黑衣人一度發生爭執，其後黑衣人離開現場。數分鐘後，約20至30名黑衣人在離開後再次返抵現場，向正清理道路的市民發生肢體衝突，黑衣人先向市民投擲磚頭及鐵支；亦有市民向黑衣人投擲磚頭。此時，一名黑衣人手持磚頭，掟向死者。死者頭部受創，隨即倒地昏迷，案件列作謀殺處理。警方曾於記者會表示，已鎖定懷疑涉案人士。

警方表示，70歲的死者為食環署外判清潔工，相信不屬於任何政治背景和傾向。事發當日他在石屋一帶工作，但不包括案發現場，而現場與他工作的地點相距數百米。他當時正值午膳時間，獨行且只是手持手機拍攝，並沒有與任何人發生衝突。

（警務處網頁截圖）

根據警方網頁，目前有17宗懸紅案件，大部分為謀殺案，發生於2014年的劉進圖傷人案為懸紅最高案件，由明報報業有限公司提供110萬元緝兇。是次上水飛磚謀殺案為賞金第二高案件，同時為由警方提高最高懸紅的案件。至於其他謀殺案件，警方懸紅30萬至60萬元不等。