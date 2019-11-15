【11.13上水】清潔工疑遭黑衣人掟磚擊斃　食環署：警會全力追查

反修例風波多月來觸發連場衝突，前日（13日）中午北區大會堂附近衝突中，一名70歲食環署外判清潔工，疑遭黑衣人擲出的磚頭擊中，頭部重創，搶救至昨晚（14日）10時51分不治。食環署表示，對事件感到十分難過，已得到死者家屬同意，將個案轉介予社會福利署跟進，並指警方會全力追查事件。威爾斯親王醫院則指，有關個案會轉介死因裁判官跟進。

前日（13日）北區大會堂附近衝突中，一名70歲食環署外判清潔工，疑遭黑衣人擲出的磚頭擊中頭部，搶救至昨晚（14日）不治。（網上圖片）

今日（15日）凌晨零時59分，食環署發稿表示，署方對受傷清潔工離世深表婉惜，並對事件感到十分難過，已要求承辦商盡快處理勞工保險及補償事宜，亦已得到死者家屬同意，將個案轉介予社會福利署跟進，會與死者家屬保持聯絡，在可行情況下提供一切適切支援。文中亦指，特區政府對暴徒惡行表示憤慨，警方會全力追查，務求將暴徒繩之於法。

另外，威爾斯親王醫院發言人表示，事主因頭部受傷，前日（13日）由北區醫院急症室，轉送該院神經外科，其後情況持續惡化，於昨日晚上10時51分離世。院方對病人離世深感難過，謹向家屬致以深切慰問，並會提供可行協助。有關個案會轉介死因裁判官跟進。

【食環署對清潔工受傷死亡深表婉惜】全文如下： 食物環境衞生署（食環署）對一名街道潔淨服務承辦商員工受傷死亡深表婉惜，正致力為死者親屬提供協助。 該名年長員工於十一月十三日（星期三），在午休期間於北區大會堂附近懷疑被暴徒投擲硬物擊中頭部，導致重傷危殆，並於昨日（十一月十四日）晚上在威爾斯親王醫院證實不治。 食環署發言人説：「我們對事件感到十分難過，並向死者家屬致以深切慰問。我們已要求承辦商盡快處理勞工保險及補償事宜，亦已得到死者家屬同意將個案轉介予社會福利署跟進。我們會繼續與死者家屬保持聯絡，在可行情況下提供一切適切的支援及協助。」 特區政府對暴徒惡行表示憤慨，警方會全力追查，務求將暴徒繩之於法。

事發於前日中午，有身穿黑衣的示威者、與另一批人士在上水廣場外爭執。從兩段網上片段可見，有人手持長棍衝向黑衣人、亦有黑衣人上前搶奪長棍，其他示威者加入戰團。兩批人等拾起地上磚頭互掟，其中一名黑衣人右手掟磚，飛向另一名疑正用電話拍攝、身穿深色外套人士，他被擊中後隨即倒地。

另一條網上片段則可見，現場有多名人士，不斷向示威者掟磚及叫罵，有女士高叫「走啦！死曱甴」，示威者後退並開傘抵擋，期間一名70歲外判清潔男工，懷疑受傷倒地不起，防暴警其後到場施放催淚彈驅散。