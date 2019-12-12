【汽油彈襲港鐵】牛頭角站大堂及美心凌晨遭縱火　列車不停車站

凌晨零時55分，消防接獲港鐵觀塘線牛頭角站的自動報火警鐘響鳴，立即以二級火警動員，派出多輛消防車及四輛救護車，前往現場了解情況，消防到場時火已救熄，初步調查相信起火原因有可疑。警方隨後於零時58分接獲報案指，港鐵觀塘線牛頭角站，大堂位置被人縱火。

現場消息稱，起火位置為大堂的美心西餅，現場遺下一個並未爆開的玻璃瓶，及一個滅火筒；據報，列車因而不停牛頭角站。而觀塘線往觀塘站的尾班車開出時間為凌晨1時18分。據知，涉案有6名人士，有人較早時分持4個汽油彈，2支掟向美心西餅閘外、2支掟向大堂扶手梯位置，隨即逃去。

港鐵回覆指凌晨零時55分有多名暴徒進入當時仍在營運中的牛頭角站，向車站大堂兩條扶手電梯及一間商鋪投擲汽油彈，並惡意破壞大堂的售票機及八達通增值機等設施。為保障乘客、港鐵員工及鐵路設施的安全，牛頭角站需要即時疏散及關閉，觀塘綫列車不停牛頭角站。車站職員通知車務控制中心車站受攻擊，車務控制中心隨即報警及通知消防處，消防員到場後將火撲熄。事件中沒有乘客或職員受傷。港鐵人員於車站關閉後修復部分設施，牛頭角站今早重開，維持正常服務。港鐵對於再次有針對港鐵車站的襲擊及惡意破壞表示強烈憤慨，並對此等非法行為予以嚴厲譴責，保留對有關人士作出追究的權利。

牛頭角站於縱火事件後落閘。(陳永武攝)

現場遺下一個未爆裂的玻璃樽。(陳永武攝)

起火位置為美心西餅門外。(陳永武攝)