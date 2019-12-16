【12.15．旺角】浸大學生記者疑被催淚彈擊中　右眼重創不斷滲血

長達逾半年的反修例示威持續，周日（15日）網民發起「和你SHOP」行動，再度爆發連場衝突。入夜後，旺角一帶再有示威者堵路及縱火，警方多次施放催淚彈驅散，衝突延至今日（16日）凌晨。其中一名浸大編委會學生記者，疑被催淚彈擊中顴骨，並傷及右眼，面、眼淌血重創；亦有記者疑被警方揮警棍毆打、或遭胡椒噴霧噴中，需由同業抬離現場。

● 疑右眼中彈 不斷滲血

凌晨約1時，亞皆老街及彌敦道交界，仍有大批示威者聚集，部分人破壞交通燈及港鐵旺角站，警方施放催淚彈驅散期間，一名在附近砵蘭街採訪的浸會大學學生會編輯委員會男記者，懷疑被催淚彈擊中，右面登時紫脹紅腫，眼角周邊更不斷滲血，現場遺下大灘血迹。消息稱，義務急救員即時為其治理，他其後在急救員陪同下，乘坐其他人車輛，自行前往伊利沙伯醫院求醫。

● 急救員：「（警方）係平射嘅！」

《香港01》記者事後趕往醫院了解，可見受傷記者頭部、雙眼全被包上繃帶，左面亦貼有紗布。陪同求醫的義務急救員表示，事發時，防暴警追趕示威者至砵蘭街，期間疑有人擲物，警員在砵蘭街往朗豪坊方向發射催淚彈，涉事記者不幸被擊中，「（警方）係平射嘅！佢（受傷記者）一中咗就即刻撻低，幾個FA夾佢走！」其後義務急救員立刻為其初步清洗傷口。

● 浸大編委：已通知校方

浸會大學學生會編輯委員會其後在facebook證實該會記者顴骨中彈，並傷及眼部，並表示「本會記者於旺角砵蘭街被催淚彈射中右眼，經現場醫務急救員治理後，眼部仍感到刺痛‥‥‥學生會幹事已通知校方職員，惟暫時未有回覆。」

受傷浸大編委學生記者，頭部、雙眼全被包上繃帶，左面亦貼有紗布。（陳永武攝）