【色誘黨】西區按摩騙案專呃長者　96歲翁中招　警拘四內地婦　　

一名17歲湖南少女今日於旺角街頭色誘阿叔，夥同黨盜竊4000元被捕，港島西區近日亦發生多宗以長者為目標的類似手法街頭騙案。上周四至今，五日內西區發生最少三宗盜竊案，女子在街頭搭訕老翁並帶上樓，聲稱提供按摩服務，搭上後夥女同黨掠走老翁財物，其中兩案賊人當場斷正，四名內地女子涉盜竊被捕。

警方表示，鑑於街頭騙案在西區區內有上升的趨勢，而長者成為不法之徒的行騙目標，西區警區人員展開打擊行動。特別職務隊人員於上周四（12日）下午，在皇后大道西323號附近執行職務期間，發現兩名女子向一名72歲老翁搭訕，聲稱可以提供按摩服務，並帶他到一大廈單位，盜去其約值6,400元外幣、1.2萬元港幣及590元人民幣。警員截查兩名分別41及45歲持雙程證內地女子，並在其身上起獲相關現金，她們涉嫌盜竊被捕。

兩名內地婦在卑路乍街一大廈梯間盜去96歲老翁一隻戒指。（陳浩然攝）

西區警員今午在區內進行反罪惡巡邏期間，在卑路乍街99至101號對開，發現一名女子向一名96歲老翁男子搭訕，聲稱可以提供按摩服務，將他帶至一大廈梯間，夥女同黨盜去老翁一隻價值約3,000元戒指。兩名分別35及47歲持雙程證內地女子涉嫌盜竊被捕。

同樣在今日下午，一名82歲老翁報案，指一名女子於香港仔大道34號向他搭訕，聲稱可以提供按摩服務，把他帶至一大廈單位，與另一女子掠去他一條金鏈、一個吊墜及戒指，總值約6萬元。經初步調查，案件列行劫，交由西區警區刑事調查隊跟進，暫未有人被捕。

警方呼籲市民，在街上遇到陌生人上前兜搭並聲稱可提供按摩服務時，要加倍小心，保持警惕，切勿輕信街上藉詞接近的人。