【九巴奪命車禍】車頂劏開釀六死　乘客：血肉模糊　有人肢解斷腳

粉嶺公路發生嚴重九巴車禍，最少6死30傷。下午四時許，一輛坐滿乘客的978線九巴，沿粉嶺公路開往上水，其間突然撞向路邊大樹，左車頂「劏開」，左車身嚴重毀壞，上層乘客首當其衝，三人被拋出馬路，有人半身掛在車外，有人從樓梯滾下，上層乘客驚慌萬分，生還者稱當時「血肉模糊，有人肢解斷腳」。現場設立臨時停屍間，四具屍體橫陳路上，一名乘客送院不治，數十傷者待救援。

乘客潘先生指，上層車廂血肉模糊，有人斷腳。（黃廸雯攝）

劏頂九巴停在路邊，車頂殘骸掛在大樹上，意外後，大批救援人員趕至，將傷者安置路邊分流，將掛屍上層、陳屍路邊的死者包裹，移往停屍間，並在車廂內外搜尋殘肢。

受輕傷的潘先生坐在路旁待救，他指自己當時坐在巴士上層後方位置，撞樹一刻完全幫不到忙，樓梯位已被撞至扭曲，情況混亂，「血肉模糊，有人肢解斷腳」，乘客非常驚慌，他協助安撫一名老婦，消防員到場協助他們從車尾下車。

好多人跌落樓梯，我真係好感恩，多得菩薩保佑 傷者

傷者：好多人跌落樓梯

一名頭部受傷包着紗布的老婦林女士指，當時車速頗快，自己坐在下層，一度睡著，「𠵱家好擔心傷者，陰公」，經現場救護員包紮後，她接訪問時仍猶有餘悸，「好多人跌落樓梯，我真係好感恩，多得菩薩保佑」。

乘客林女士指多人跌下樓梯。（黃廸雯攝）

當時篩一篩，以為撞到前車 傷者

全車坐滿 冇企位

乘客何先生則認為當時車速正常，「當時成架車坐滿，冇企位」，他坐在司機後面第二排位置，突然聽到一聲巨響，「當時篩一篩，以為撞到前車」，望前感到很光亮，才發現原來整個車頂遭劏開，同時車門並無打開，卻有人躺在車門外，懷疑倒那人是從上層拋下來，「趴喺度，我有啲驚，佢應該沒有意識」。意外後一名男子協助乘客下車。

乘客何先生發現有人倒卧車車門外，懷疑上層乘客拋出車廂。（黃廸雯攝）

當時車速頗快，好多人受傷 傷者

一名受輕傷的伯伯指自己當時坐中間位置，「當時車速頗快，好多人受傷」。另一名坐在巴士上層右邊、下巴及手部受傷的女子亦表示，目睹事發時坐在車頭的乘客飛出車外。