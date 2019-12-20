【凍結星火】疑似舉報銀行職員被起底　滙豐：按國際監管標準處理

為反修例風波被捕者提供支援及籌款平台「星火同盟」被警方凍結7,000萬港元，稱涉嫌洗黑錢，事件中被捕的4名人士已獲保釋，而牽涉在內的滙豐銀行今日兩出聲明稱，強調11月關閉星火戶口的決定，與近日香港的情況並沒有任何關係，亦與警方昨天的拘捕行動無關。

匯豐銀行5小時內兩出聲明解畫。

滙豐銀行今日下午1時許於Facebook出帖文指，2019年11月關閉星火戶口的決定，與近日香港的情況並沒有任何關係，強調在銀行的日常運作中，每當發現戶口的交易活動與開戶時所陳述的用途不相符時，會協助客戶提供所需資料。此解釋迅速引來3,000多個留言，吸逾萬個「嬲嬲」，不少人對滙豐解說不滿。

滙豐：按照國際監管標準

至下午約5時40分，滙豐再度出聲明，強調收到客戶有關處理賬戶餘額的指示後，於2019年11月將賬戶關閉，整個過程與警方昨天的拘捕行動無關，又稱是按照國際監管標準，作出關閉賬戶的決定，與近日香港的情況無關。

5小時內，帖文吸1萬多人留「嬲嬲」。

被起底職員關帳戶

昨日事發後，網上有消息指，是滙豐內部有職員將星火帳列入UAR(Unusual Account Report)，再舉報至處理洗黑錢的部門，由於捐款戶口的存款紀錄混亂，部門認為無法追查來款，為自保於是報警處理。網上有人更將疑似舉報星火帳戶的銀行職員起底，將其英文名字、facebook、Linkedin、照片等放在網上。記者發現，該名銀行職員的Facebook及Linkedin已關閉。

銀行嚴謹程序監察戶口異常

據業內人士透露，銀行正常舉報戶口程序，一般先由「客戶盡職調查部門」（Customer due dilligence ）負責監察戶口有否可疑活動，如發現戶口有大額交易出入或突有多宗交易，銀行便會聯絡客戶了解，若客戶未能提供合理解釋及證據，例如未能提供收據證明，職員便需提交異常帳戶報告（Unusual Account Report）。另外，亦有一個電子系統監察戶口有否異常。據他了解，若戶口長時間未有交易，突然有多宗或大額交易，便會引起銀行注意。

報告之後便會提交到「反洗黑錢部門」（Anti-money laundering）及「金融犯罪合規部」（Financial crime compliance），兩部門經調查後，若仍然認為戶口有可疑，會將個案交給「合規部門」（Compliance）作最後審查，由於此部門最了解銀行政策，通常會負責報警，而部門之間會不斷溝通及合作。

他表示，前線分行職員若即時發現客戶有交易異常，亦會填寫異常帳戶報告，否則一般由「客戶盡職調查部門」負責。他續指，金管局表明銀行有責任防止可能洗黑錢或協助恐怖活動資金來源，早前有多間銀行曾被罰錢，因此現時銀行的審查較以前嚴謹。