【百萬劫案】台男尖沙咀搶劫案台灣落網　保安局：港台無司法互助

10月初一名台灣男子以氣槍扮真槍，在尖沙咀彌敦道50號打劫一間錶行，男賊劫走兩隻手錶，價值過百萬。疑犯其後返回台灣，11月6日被台灣當局被捕。據台媒報道，台中地檢署希望取得案發現場閉路電視片段、受害者書面證供等證據，日前透過法務部向港方提起司法互助請求。保安局回覆查詢時表示，案件正根據香港法律進行處理，而香港沒有法律可以與台灣當局進行司法互助和移交逃犯事宜，如疑犯願意從台灣來香港自首，港方隨時接受，不會有任何限制。

事發於10月6日早上，一名男子喬裝成日本顧客進店假裝買錶，及後亮槍搶走兩隻手錶，價值逾百萬元。男子在現場遺下一把手槍，槍尾部有「叉氣口」，相信為氣槍而非真槍。疑犯其後返回台灣，台中檢警在上月11日將疑犯拘捕，檢獲270萬多元新台幣、四隻勞力士手錶等贓款。中央社報道指，台中地檢署希望取得案發現場閉路電視片段、受害者書面證供等證據，日前向法務部提出請求，並透過陸委會向港方正式提出。

保安局：接受疑犯來港自首

保安局回覆查詢時表示，香港沒有法律可以與台灣當局進行司法互助和移交逃犯事宜。香港警方已將此案列為搶劫案，並正根據香港法律進行處理。如疑犯願意從台灣來香港自首，港方隨時接受，不會有任何限制。