【台版陳同佳】在香港尖沙咀搶劫鐘錶行　疑犯台中落網起回贓物

香港尖沙咀一間鐘錶行，上月初有被男子以氣槍扮真槍搶走兩隻手錶，總值過百萬港元。據報賊人是台灣人，事後隨即返回台灣。 據台媒《中央社》報道，台中檢警掌握涉事林姓男子藏身處，於日前將其循線追捕到案，現已向法院聲押獲准，訊後將依法偵辦。

據了解，事發於上月6日早上，一名男子喬裝成日本顧客進店看錶，及後就亮槍搶走兩隻手錶，當中包括有鑽石錶，分別價值99萬港元。男子在現場遺下一把手槍，槍尾部有「叉氣口」，相信是氣槍而非真槍。

警方查扣的相關贓證物。（中央社）

《中央社》報道指，台中地檢署指揮刑事局中部打擊犯罪中心，查獲林男曾經多次到香港、大陸、東亞及東南亞等地區的精品鐘錶行，涉嫌持槍搶劫名錶，得手每隻手錶價僅均超過330萬元新台幣，所得逾1165多萬元新台幣。

中檢表示，警方是在周一（11日）到林男藏身的一處學生套房逮人，其後聲請羈押獲准。據悉，李男在香港搶得的兩隻手錶，已經被典當銷贓。警方有找回贓物，並確認型號脗合。

對於林男在香港犯案所衍生的司法管轄權問題，法務部指若台灣人在香港犯強盜罪，台灣具有司法管轄權，仍會應依台灣法律追訴處罰，並呼籲香港政府提供相關在港證據，共同打擊犯罪。

（綜合報道）