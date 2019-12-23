【油麻地兩搶劫】鐵錘毀金行櫥窗掠金飾　途人遭扑頭搶廿萬

油麻地1.5小時內發生兩宗劫案！今（23日）午12時16分，油麻地上海街353號地下一間金行，6名劫匪持刀及錘仔闖入店內，打爛櫥窗，掠去一批約值100萬元金器後逃逸。警方趕至現場，正展開調查。

店內4個櫥窗被打爛，玻璃碎散落一地。現場遺下鐵錘，大批便衣及軍裝警員在場調查。下午2時許，警方在東莞街油麻地戲院後巷，發現疑人遺下的黑口罩、普通口罩及膠手套等，全以紙箱覆蓋。

有鄰近商鋪閉路電視拍攝到，有人於12點14分48秒進入店鋪，約一分鐘後，至12時15分40秒，有6名戴口罩、帽、黑衫的男子從跑出店鋪，他們手持刀、3個背囊、及一個環保袋。整個打劫過程約一分鐘。

6名男子打劫後，跑出金鋪，其中一人手持長刀。

警方稱，今午約12時10分，有6名人士持刀或錘仔進入上海街一間金鋪行劫，匪徒以刀指嚇店內兩名負責人，要求他們「唔好郁」，其他人以錘仔扑爛櫥窗後，掠走價值約100萬港元的金器，往尖沙咀方向逃去，整個行劫過程約一分鐘，現時案件交由油尖重案組第3隊跟進。

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另外，今早10時46分，油麻地彌敦道695號外，一名男子亦遭兩漢劫去逾20萬元現金，受害人被兩劫匪以木棍從後扑頭受傷送院。