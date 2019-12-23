【油麻地兩搶劫】首11個月劫案升28%隔日一宗　金行減展示貴金器

油麻地今早一個半小時內發生兩宗劫案，其中上海街一間金行被六名蒙面匪徒劫去逾100萬港元的金器，店內4個櫥窗遭打爛。同街有多間金鋪及錶行，有金行表示，近日街上沒有警察巡邏，整體治安明顯差了，為安全起見，現時減少展示貴重的金器。警方今日於例行記者會表示，今年首11個月的劫案比去年同期上升了28%，由往年每三日一宗，變成今年隔日便有一宗。

今午12時許，6名蒙面男闖入上海街一間金行，並以刀指嚇店內負責人，然後打爛櫥窗劫去一批金器，總值約100萬港元，匪徒其後朝尖沙咀方向逃去。

記者於事發一帶巡視，未見有警察巡邏，逾一小時只有兩部防暴警車經過，但未見有警員落地行咇。事發的上海街有數間金行及錶行。一間紮根上海街50多年的金行負責人石先生稱，數月前開始，甚少見到有警察行咇，治安明顯差了。石先生透露，鑑於近日劫案頻生，減少將金器放在店內，「擔心梗係擔心。」

石先生稱，金行安裝的是防盜玻璃，亦設有警鐘，若防盜措施不達標，保險公司不會受理。石先生稱，50多年來遇過一次劫案，30多年曾有賊人扮買鑽石，趁機搶去一包鑽石，價值10多萬元。問及會如何防範劫案，石先生稱也沒有什麼可做，若賊人真的持械行劫，「都會畀佢，唔會反抗。」

油麻地今早一個半小時內發生兩宗劫案，其中上海街一間金行被6名蒙面匪徒劫去逾100萬港元的金器，店內4個櫥窗遭打爛。（陳康智攝）

屹立在上海街年100多年的「和盛金行」的第四代負責人張先生稱，由6月示威活動開始，甚少有警察巡邏，有警察曾叫他加強保安，做好冬防，當時張先生向警方要求加強巡邏，惟對方稱，「無辦法，人手不足。」

張先生稱，上海街一帶治安一向不錯，自少了警察巡邏後，自己提高警惕，會留意形跡可疑的人，「擔心梗係擔心，做呢行，因為樣樣都比較貴重。」張先生亦稱，縱使店內是裝了不碎的防爆玻璃，現時店內的金器較以往擺得疏了，展示出來的金器亦是較輕的。近日劫案頻生，張先生稱，若真的遇到劫案，特別是持械行劫，「唔同佢反抗，唔同佢鬥，冇計」，亦交代了職員不要與對方搏鬥。

油尖旺區議員林健文稱，事發後有與油尖旺警民關係組聯絡，反映近日油尖旺一帶治安變差的情況，林健文透露，警方稱因應示威衝突頻生，警民關係緊張，約3個月前，已經沒有1個或2個警員行咇的制度，惟近日劫案頻生，加上社會氣氛緩和，已重新安排數名警員一隊進行巡邏，不過主要著重巡邏金行、錶行集中點。林健文表示，警方向他透露，今早遇劫的兩個地方較偏僻，不是巡邏會經的地方，因此仍有劫案發生。

林健文認為，年近歲晚，警方應要加強呼籲商戶進行冬防，而警方亦要汲取今天兩宗劫案的教訓，不能重巡邏黑點，要確保所有商店得到保彈，維護社會治安。

今年首11個月搶劫案較去年同期升28%

警方今日於例行記者會指，比較去年及今年1至11月罪案數字，今年頭11個月的搶劫案升28%，去年行劫案為133宗，而今年同期有170宗，比去年上升28%，即往年每三日一宗，今年則隔日便有一宗；去年搶劫案有113宗，今年有163宗，上升44%；車內盜竊去年有797宗，今年有1110車，上升39.3%；偷車上升44%。有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華表示，罪案的發生有兩個成因，一是社會風氣，二是有機可乘，根據以往研究，這些案件與社會風氣有關，犯人見大家縱容，不驚不覺犯案。

警察公共關係科總警司郭嘉銓表示，反修例示威持續半年，罪案數字持續上升，包括爆竊、行劫及縱火等，今個月已有多宗涉嫌持械行劫案件，昨晚及今日曾發生，警方不排除有人見警力忙碌而趁火打劫。

有人質疑警方沒有維持治安，郭嘉銓強調，維持治安及偵破罪案是警察天職，故意讓事情發生絕是錯誤的，過去半年警方日以繼夜上班，應付大量暴力事件，因此難免要調交日常警值安排，相信有暴徒趁警力不多時，可能趁火打劫。但年近歲晚，在集中管理暴力示威外，市民可放心，警絕不會放下日常工作，不會怠慢，會靈活調配人手及資源，根據情報，適當調派警力，確保同袍在安全前題下，能應變目前的劫案及罪案情況。