【平安夜墮樓】涉事天台直擊　餐廳職員指防暴噴椒　擋門員工被捕

聖誕節（25日）凌晨一名16歲姓冼少年，由旺角一幢的大廈三樓天台墮下，清醒送院。少年墮樓的餐廳「桔梗」有職員指，事發時店內約有40名客人，其間有防暴警企圖衝入店內。「我自己覺得好過份，因為呢度係私人地點，就咁樣衝入嚟大肆搜捕！」據員工引述目擊者指，警員闖食肆後一度噴胡椒噴霧，事後一名負責「頂門」的員工被捕。發生少年墮樓事件後，警員檢走頭盔及生理鹽水等裝備。警方表示，該名16歲男子清醒被送院治理，相信男事主從上址一樓層平台墮下，事件沒有可疑，但未有提及曾否在地面向食客或員工噴椒，僅稱從沒向墮樓少年使用過武力。

（香港01記者攝）

桔梗員工：防暴警員衝入店內

現場是旺角砵蘭街160號「桔梗」餐廳，大廈樓高三層，頂樓天台，據餐廳員工表示，事發時有一至兩名同事在場，當時有一批防暴警員企圖衝入店內，其間有警員將店員制服，「防暴就係到搜同捉人，最後就上咗天台喇，之後有個小朋友(墮樓16歲少年)就係三樓平台跌咗落嚟！」，對於過程中一名員工被捕，「我哋同事都有好努力擋住道門，因為呢個係私人地方，但係佢哋（警員）夾硬衝入嚟！」該員工又指，事發時情況混亂，其後有警員檢走頭盔及生理鹽水等裝備，「事出都好突然，佢哋又攞走咗啲嘢，我哋又唔清楚！」

桔梗老闆：一名「頂門」同事被捕

桔梗老闆Ivan表示，事發時他不在場，他接獲消息後立即趕回店舖，但是被警員阻撓並要求他證明自己為店舖持牌人。其後他亦成功到店內，他指當時店內約有40名客人。據其員工表示，當時防暴警員闖入店內，之後一名「頂門」的同事被捕，他一度反抗，之後被帶走，目前於警署扣查。至今早（25日）店內一片混亂，職員忙於清理。

桔梗fb：員工或被控暴動罪

桔梗facebook中午表示，經被捕同事家人和律師了解，幫助街坊、頂門的同事有機會被控阻差辦公；懷疑藏有攻擊性武器；或有可能加上暴動罪，亦有機會搜屋和明日馬上過堂，現正等其律師和家人進一步消息更新。桔梗又表示，同事在店內上班和幫忙客人避難，不明白暴動罪根據。