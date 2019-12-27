【露宿者避煙】旺角七旬露宿者屢避催淚煙　吳伯：豬嘴已還畀學生

2019年下半年，全港活於反修例紛爭的陰霾下，衝突不斷、烽煙四起。在警方的催淚彈攻勢下，走避的不止示威者與普通市民，還有一班瑟縮街頭的露宿者。周三（25日）一名「宿齡」近十載的七旬漢，日前被拍到戴着「豬嘴」，於旺角滙豐銀行外棲身。一連幾日的佳節假期在鬥爭中落幕後，他依舊在原地安睡，今夜卻沒有「豬嘴」，他向《香港01》記者指，曾多次逃離煙攻範圍，但「豬嘴」已還予借給他的學生。

啲（催淚）煙吹去邊，就反方向走，個豬嘴已還返畀學生！ 吳伯 旺角露宿者

於旺角露宿的吳伯，曾多次「走難」避開催淚煙，周三（25日）他被拍到戴着「豬嘴」，於旺角滙豐銀行外棲身。（羅國輝攝）

平安夜（24日）當晚，亞皆老街與彌敦道交界滙豐銀行，遭示威者大肆破壞，事後以木板圍封。年約70歲的吳先生，事後被拍到戴着防毒面具、在圍板外棲宿。今日（27日）凌晨時份，《香港01》記者往上址視察，發現吳伯繼續在銀行對開港鐵站旁露宿，適逢天氣轉涼，他瑟縮床墊被窩中、半睡半醒，伴隨的，是多袋尼龍袋個人物品。

學生借予「豬嘴」避催淚煙

吳伯稱，數月前才開始於旺角露宿，他原本沒有裝備，故之前多次遇上催淚煙時，均須立即走避，「啲（催淚）煙吹去邊，就反方向走。」而日前的「豬嘴」，其實是其他學生借予，其後已還給對方。遷至旺角前，吳伯先後於油麻地及深水埗通州街公園露宿，「宿齡」已近十年，但他覺得，通州街公園「人事複雜」，竊案頻生，才隻身棲宿旺角，亦不擔心財物被盜，「自由自在啲，同埋其他人都要走難！」

婚姻觸礁、經濟拮据 展開露宿生涯

人生七十古來稀，回想起淪落街頭之前，年輕時任職地盤工人的吳伯，亦曾經有過婚姻，惜90年代開始，大量內地人湧入香港，他不敵競爭下失業，其後婚姻同樣觸礁，與前妻離異後，因經濟拮据，只好展開露宿生涯。年屆70古稀之年，其實已曾經歷「六七暴動」等香港大事，但他坦言，當時仍然年輕，不稔世事，難以將兩次社會運動作比較，「嗰時仲細個，比較唔到兩次分別。」