防暴警聖誕前清場丟被鋪　通州街露宿者需瞓紙皮：連暖包都掉埋

聖誕佳節普天同慶，但一班無家者連基本禦寒都成問題。香港社區組織協會早前接獲深水埗區的露宿者求助，指20多名防暴警察以「要查案」為由，於冬至期間一連兩天（21及22日）突然走入通州街公園，聯同康文署職員和清潔工進行「清場」。據知，他們威嚇和要求露宿者在15分鐘內離開公園，否則會作出拘捕，又迅速將露宿者未及收拾的個人物品丟棄。 協會表示，過往的「清場」行動少有由警員執行，而且事前會作通知，形容今次政府部門在冬天節日期間出動是「趕盡殺絕」。有露宿者因日間出外工作，被鋪、床褥等全被丟走，現時只能睡在紙皮；也有人損失現金、證件、衣物，但無奈難找住處，只能重返公園，對於警員隨時再次來到，他們均感憂心。

深水埗通州街公園一帶，一直是眾多露宿者的集中地。（李穎霖攝）

深水埗通州街公園一帶，一直是眾多露宿者的集中地。其中昌新里閒置行人天橋上和通州街行車天橋橋底，過往都是「露宿者之家」，其後被政府部門以「妨礙衛生」等為由，陸續清拆圍封。露宿者失去聚居地，但他們不少是傷殘或輪椅人士，難以找到合適住處，只被「迫遷」至附近的通州街公園內。據了解，平日有至少50名露宿者住在通州街公園內，當中大部分是5、60歲的本地人，亦有部分人來自越南等地。

數天前，香港社區組織協會接獲公園內的露宿者求助，指防暴警員、康文署職員和清潔工突然來到「清場」，並丟掉了不少個人物品。據協會幹事指，正常程序下如要進行清潔行動，清潔工人會事前張貼通知，告訴無家者有關安排；而事後協會曾向康文署了解，對方表示，當日他們只是執行「警務處要求」，而該行動為警方處理涉及犯罪事件。惟協會質疑，出動防暴警察驅趕露宿者沒有理據，且警員並沒對物品進行搜證，只是直接丟到垃圾站內。一班露宿者損失慘重，有人較幸運於垃圾站找得回部分物品，也有人遺失了大部分家當。

「話我哋污煙瘴氣，我地瞓覺之嘛」

40來歲的阿明，事發當日出外上班，防暴警察到場時，他不在公園，「一返到嚟，成張床都唔見晒，連啲暖包都掉埋。」他表示，當天友人「自身難保」，只幫到他收拾到少量衣物，而被丟走的被鋪、床褥，是由不同慈善機構逐件送贈，他儲了一年有多才能集齊，「唔係成日有得派嘛，天氣咁凍連張被都掉埋，真係好過份。」

現時所見，他只能在地上鋪上紙皮，加上一張由朋友借來的薄被，找一個較不當風的位置作「床位」睡覺。阿明認為，沒作通知就清走物品很不合理，而露宿者只不過無法負擔住處，就常被抹黑趕絕，「話我哋污煙瘴氣，我哋（想找地方）瞓覺之嘛。平日我哋自己會掃垃圾，都唔想搞到啲清潔工人。」

「難聽啲講，（遺了最貴重的）係尊嚴，政府唔當我哋係人。」

50來歲的阿強（化名）指，21日早上11時多，約30名防暴警察突然來到通州街公園，著公園內的露宿者 「15分鐘內即刻執嘢走」。當時有人向警員表示因物品甚多，希望能「畀多少少時間」，但對方沒有答允，更指「你唔執就我執」，之後又將露宿者趕離場，稱「再唔走就連人都掉上垃圾車」。殘疾人士阿強指，當時衣服也未穿好便要趕着收拾物品，而在場警員不斷以粗口呼呼喝喝，「搞到風風雨雨，佢哋完全冇應有嘅形象，每當有人出聲，就幾個人圍一個人。」因此沒有人敢提出反對。

阿強指，在匆忙中他損失了約600元現金，該數目為他一星期的開支，領取綜援的他坦言未來只能再度節衣縮食。但談到遺失最貴重的物品，他說：「難聽啲講，係尊嚴，政府一味淨係趕絕，都唔當我哋係人。」

「係咁趕我走，可以去邊？我都唔知可以去邊。」

露宿三年陳先生（化名），當日亦有在場，他指，該些進入公園的警察穿着防暴裝，亦有蒙面，腳部患肌肉萎縮的他，只可在事後回到垃圾房拾回物品。陳先生透露，過往他任職運輸業，但其後無法工作，依靠綜援難以負擔租金，「睇過區內啲價錢，一個床位都要1,800蚊，人多又污糟，房就完全唔使諗啦，所以不如瞓呢度好過。」他認為，政府一味驅趕的做法很不公平，「一係佢就畀間屋我住，係咁趕我走，可以去邊？我都唔知可以去邊。」

記者在聖誕節當日到訪，有露宿者表示，當日早上8、9時，有市政職員帶警察到場協助清理，其家當放在公園一旁，迅速被清走，大部分衣服被沒收，但暫時夠暖。他估計早前有保安被打，市政因此加強巡查。另一名露宿者則指，之前市政到場前會提醒，但當日卻未有，「嗰日我訓晏咗，一嚟到就收收收，我都廢事同佢講咁多」，他稱衣服被收走，現時只剩一條穿洞的褲，現時急需多一條棉褲。

亦有露宿者指，市政職員連續來了三天，當日早上5時起床收拾家當後，將家當放在天橋下後離開上班，「平時得閒就睇實唧，我要番工呀，一唔喺到就清晒，好慘呀好慘呀」，現時他的行李篋內幾乎空空如也，只剩牙刷、紙巾等日用品、一件夾綿背心及兩件運動外套，他稱明晚天氣轉涼，現時急需長袖衛衣，「我番工要著衫」。有東涌教會趁聖誕節到場派紅豆沙及向露宿者傳教，他們未聽聞有人來掃場，「唔怪得明顯少咗好多嘢，之前擺滿晒」。

薛錦屏指，鄰近地區如台北等，有不少對露宿者友善的政策。（李穎霖攝）

香港社區組織協會幹事薛錦屏指，平日政府部門清場，會在前一日貼紙通知，而過去一些在通州街公園的聯合行動，雖然也曾有警方、地政處、民政處的職員參與，但大多是由康文署方面執行，從沒試過如今次般由防暴警員出馬。她又指，組織以往曾提出不少建議，包括在公園內加設儲物櫃讓露宿者放置物品等，在鄰近地區如台北亦有不少對露宿者友善的政策，但反觀香港，只是一味驅趕，「加欄杆、不斷清場等等，其實露宿者冇地方住，最後都係會返嚟。驅趕令佢哋分散晒，反而令關心佢哋嘅機構更難做嘢。」

薛錦屏續指，長遠而言，希望政府增設能宿舍、宿位，「無家者有八、九成都係單身人士，現時嘅一啲社會房屋多數以家庭出發，我哋希望，未來政府可以改善政策，承認佢哋都係社會嘅一分子。」

《香港01》就事件向康文署查詢，發言人指，署方一直十分關注通州街公園的日常管理和設施使用情況，並已採取一連串措施加強公園清潔和管理園內秩序。為防止及打擊吸毒行為於公園內發生，署方安排職員及護衞員加強巡邏，亦不時與警方進行聯合行動。於2019年12月21日及22日本署與警方到通州街公園進行聯合行動。警方負責打擊吸毒及其他犯罪行為，而該署職員則負責清潔場地設施及處理無人認領的雜物。有關行動並非針對露宿者。在行動期間，該署職員清理公園內的垃圾和清洗地面。在清理期間若有無人認領的雜物，會暫時存放在公園內3天而不會即時掉棄。署方表示會繼續密切監察場地清潔的情況，並已聯絡相關政府部門為露宿者提供適當的支援，亦會與協助露宿者的相關團體保持溝通。

採訪當日為12月23日，防暴警員再次來到通州街公園，但表示只是巡邏，不是清場。（李穎霖攝）

警察公共關係科回覆查詢時則表示，深水埗警區一向高度關注區內的毒品活動，並掌握區內的黑點情況，透過積極情報收集、市民舉報、派員巡邏及策略性的執法行動，打擊有關毒品的活動。就區內的毒品活動，深水埗警區於12月21至22日在通州街公園及醫局街附近一帶進行代號「晴天」的反罪惡行動，派員掃蕩相關的罪惡黑點。發言人指，行動中，人員共拘捕6名男子，年齡介乎42至64歲，他們涉嫌販毒或藏毒等，並檢獲懷疑毒品等證物。