【元朗謀殺案】偷啤酒殺人疑犯重組案情　7-11：將協助家屬渡難關

元朗日前(28日)發生一宗謀殺案！一名巴裔青年於便利店內偷走兩啤酒，店員狂追百米後，反被賊人起腳狂踢頭、胸等，最終重創大量失血，延至昨午（30日）死亡。警方今午（31）到屯門富泰邨停車場重組案情。

至早上約十時許，7-11業務部職員涉事店舖查看，指將到不同分店講述事件，提醒職員小心。據了解，公司方面有指引，如遇孩童盜竊需要通知家長，如遇成年人盜竊則不應追岀。

至下午約二時許，探員押疑犯到富泰邨多層停車場5樓重組案情，約十五分鐘後十數名警員與疑犯一同離開。探員押疑犯到富泰邨多層停車場5樓，到後樓梯調查。據了解，警方到富泰邨前，已曾於便利店重組案情。

7-11：將提供協助助家屬渡過難關

7-11發言人回覆《香港01》時表示，公司對事件感到震驚及非常難過，對死者家屬表示深切慰問，並會盡量提供一切所需協助，助家屬渡過難關。

元朗早前（28日）發生命案，61歲男事主與另一名女性店員於擊壤路17號一間便利店，一名27歲巴裔青年於便利店內偷走兩啤酒後，男事主追出逾百米，及後發現青年體形健碩，遂調頭離開，詎料疑犯尾隨追上，事主失足墮地，疑犯發惡其雙腳狂踢死者的頭部、胸部多次並大量失血，延至昨午（30日）不治身亡；警方於事發翌日（29日）在擊壤路拘捕27歲巴基斯坦裔男子。