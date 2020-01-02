【元旦遊行】銅鑼灣大圍捕　親友撲警署送飯尋人：佢喺崇光走唔切

昨日(1日)由民陣發起的「元旦遊行」於下午5時許突遭警方腰斬，未幾警方又一度出動水炮車及施放催淚彈驅散在場人士。至晚上8時許，警方銅鑼灣圍捕數百在場人士，被截查人士須雙手抱頭，坐下、蹲下或背向牆，警方表示全日共有約400人被捕。 由於被捕人數眾多，被捕者分批送往灣仔、北角警署，被捕人的家長及友人都紛紛到警署外等候。記者今（2日）早到北角警署了解情況，約有20名家長、律師及社工到警署外等候，現時估計百多人被拘留在北角警署。

北角警署門外有多人等候。（黃偉民攝）

由於被捕人數眾多，被捕者分批送往灣仔、北角警署。今日早上十時許，記者到北角警署了解情況。約有20名家長、律師及社工到警署外等候，有社工指粗略估算約有百多人被拘留在北角警署內。由於北角警署外架設多個兩米高水馬，家長未能進入報案室查詢，僅能透過律師與當值的軍裝警員聯絡，記者在場所見，律師跟警員在門口查詢被捕人姓名，惟未能獲准入內。

王先生得知有4名朋友於銅鑼灣被捕，今日特意到北角警署送餐，其後有警員通代為送食物予友人。（黃偉民攝） 被捕者親友帶食物到警署等候 警員稱能代送食物 王先生表示昨晚得知有4名朋友於銅鑼灣被捕，並有朋友協助被捕4人聯絡律師，惟未知他們最新情況。他今午帶食物到警署，希望送上午餐，不過他指，仍未知能否成功送餐，警員著他在警署外等候。未幾，有警員通知能代為送食物予友人，王逐離開等消息。 一名男子在警署外等候其朋友，據他所知其朋友昨日在銅鑼灣祟光百貨門口「走唔切」被捕。男子表示整夜「周圍撲」，深夜曾到北角及香港仔警署等候，至今早經民陣通知後，才確認被拘留在北角警署內。他希望能了解朋友情況，及為他送上食物。 另外一中年男子亦同在警署外等候，他指，其子昨日參加了民陣舉行的遊行後全無音訊，「佢琴日冇返屋企成晚，所以出嚟搵。」他曾到多間警署尋子，其間有警員向他證實其子被扣留在北角警署，於是立刻前來了解，惟至今仍未知道其情況。

「元旦遊行」後圍捕情況：