【元旦遊行】批警發催淚彈令情況升溫　黎恩灝：腰斬遊行如連坐法

民陣昨（1日）舉行元旦大遊行，起步近兩小時，仍有大批市民在維園等候出發。下午5時半，民陣正、副召集人岑子杰和陳皓桓分別宣布，警方以有示威者破壞為由，要求民陣立即疏散遊行。 民陣副召集人黎恩灝今在港台節目《千禧年代》中表示，對於警方要求中止遊行感遺憾，就警方稱因有人作出破壞而需腰斬遊行，他指警方當時已經進行執法行動，強調警方施放催淚彈才是導致現場情況升溫的原因。黎恩灝提到，民陣在5時半接獲通知，要求6時15分疏散所有人，他認為時間相當不足，特別是現場有過百萬名市民參與遊行，短時間內疏難會構成相當大的安全風險。

黎恩灝（左）表示，往後遊行會繼續申請不反對通知書，但今次事件反映遊行能否順利舉行，取決於警方的行動。（資料圖片/郭倩雯攝）

黎恩灝質疑警方用「連坐法」，只要有人犯法就取消整個遊行，此舉是打壓言論自由。他亦批評警方以多種方法阻嚇市民，令市民認為參與和平的遊行都會有風險。被問到這次遊行會否影響民陣往後的申請？他強調民陣往後仍會申請不反對通知書，但強調即使主辦方多盡力，最後都要視乎警方的行動。

昨日有多個工會在遊行現場擺街站，職工盟主席吳敏兒表示，昨日街站的情況理想，估計各工會招收40多至近100個會員不等。（資料圖片/鄭子峰攝）

吳敏兒：街站​招收成員反應熱烈

另外昨日有多個工會在遊行現場擺街站，職工盟主席吳敏兒表示，昨日街站的情況理想，不少人主動了解如何入會。她提及昨日大多工會有約4、50名人士加入，更有工會成功招攬約100人入會。對於昨日警方中止遊行，她認為安排不合理，特別是人數眾多，在灣仔的市民難以退至銅鑼灣，「根本走唔到」。

港鐵新動力外務副主席吳景祥則表示，昨日在街站召收約50至60個會員，會員總數增至近400人，情況比想像中好。對於為何成立新工會，他稱警方早前在港鐵站內施放催淚彈、胡椒彈，危害市民、職員的安全，惟公司沒有作出譴責，相反公司發聲明譴責示威者破壞設施，故希望可以「畀多個視點公司」。

吳景祥又指，社會議題是成立工會的其中原因，但勞工問題，如工資及五天工作等福利公司亦相對落後，而舊工會「好多都蛇齋餅粽」，較少爭取權益。對於稍後會否參與罷工？他就稱持開放態度，但最終要視乎會員的意向。