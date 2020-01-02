【警方記者會】蒙面便衣持防暴槍　汪威遜：點解拉人要即攞委任證

昨日元旦遊行期間，遊行路線附近、灣仔軒尼詩道一間滙豐銀行分行被人破壞，包括玻璃門碎裂及櫃員機被打爛，多名身穿便服、戴上口罩的相信為警員到場後將現場部分人士制服，其中有懷疑警員手持防暴槍及警棍戒備。 警方行動部高級警司汪威遜指，警方於當時行動中拘捕六人，警員帶同有需要用的防暴裝備作戒備，有需要時會使用。而對於便衣警員委任證問題，汪威遜指「唔明點解𠵱家警察拉人，大家第一件事要攞委任證」，又指希望記者及市民情況首先不是要求警員委任證，而是協助控制有關人士或者聽從警方指示，「離遠啲唔好埋嚟傷害我哋或者其他人」。

昨日元旦遊行期間，灣仔軒尼詩道一間滙豐銀行外爆發衝突。（資料圖片／林振華攝）

昨日由民陣發起的元旦遊行期間，於遊行路線附近、灣仔軒尼詩道一間滙豐銀行分行被人破壞，包括玻璃門碎裂及櫃員機被打爛，多名身穿便服、戴上口罩的相信為警員到場後將現場部分人士制服，其中有懷疑警員手持防暴槍及警棍戒備。大批在場人士圍觀及指罵警員，到場增援的防暴警員一度持胡椒噴霧戒備。

被問到昨日於灣仔一銀行外有便衣警員手持防暴槍執勤，是否警方新安排，行動部高級警司汪威遜指當時有近10名黑衣蒙面暴徒於上址破壞，警方隨即進行拘捕，2男1女介乎17歲至31歲，涉嫌刑毀及藏有攻擊性武器被捕，其間有3名男子當時衝擊警方防線，圖阻止警務執行職員，3男同樣被捕。汪威遜指現場環境混亂，亦不知為何有市民在場叫囂鼓譟，而警員當時目標是需要拘人及控制現場，當時同事帶有需要用的防暴裝備作戒備，有需要時會使用

汪威遜指警員當時目標是需要拘人及控制現場，同事帶有需要用的防暴裝備作戒備。（孔繁栩攝）

指展示委任證有清楚機制 首要應先控制壞人

對於市民要求便衣警執法行動中出示委任證，警方有否作出檢視，汪威遜指「唔明點解𠵱家警察拉人，大家第一件事要攞委任證」，汪指相信很多時大家會清楚見到誰人犯法及破壞法治，不論市民及警察，捉人時第一件事是應「幫手控制啲壞人」，汪指被制服人士會糾纏及反抗，加上身旁有人可能會搶犯及傷害警員，「唔通我話你等等唔好郁先，我拎個委任證出嚟，無可能」。

汪威遜指，警方於展示委任證有清楚機制，於可以的情況下會盡快展示，但於警方「做緊嘢」，如聚精會神控制槍械，有機會要使用作對抗攻擊時警方毫不猶豫，又指警方會將自己及犯人安全放首位。汪威遜又指希望記者及市民，遇到類似情況時「第一時間唔係嗌委任證，應該幫手控制呢啲人，或者聽從警方指示，離遠啲唔好埋嚟傷害我哋或者其他人」。

於近期示威衝突中，警方不時會安排便衣警員於現場，進行駐守或埋伏，而便衣警員但手持長槍執勤的情況屬罕見。公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥今日於記者會中指，警方過去數星期安排便衣警員於高危地點作預防罪案目的，包括巡邏及駐守，有助預防大規模破壞及襲擊，亦是希望令社區回復本來面貌的方法。