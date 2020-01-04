花圃失火殃及沙田龍華酒店　簷蓬被燒穿

沙田龍華酒店失火，幸無釀傷亡。周五（1月3日）深夜約11時，沙田下禾輋村22號龍華酒店一花圃位置，據報有雜物起火，火光熊熊，並一度傳出爆炸聲，濃煙席捲半空，多人報警求助。

消防動用兩隊煙帽隊及兩條喉灌救，花約半小時將火救熄。酒店部分簷蓬被燒毀，消防認為沒有自然起火原因，火勢蔓延速度不尋常，認為起火原因有可疑；警方其後則表示起火原因無可疑，現正調查起火原因。火警中約30人疏散，無人受傷。

花園內的物品，包括電器等雜物被燒焦。（陳康智攝） 現場所見，龍華酒店左方花園內有竹棚及電器等雜物都被燒焦，不過龍華員工指，起火位置不屬龍華範圍。幸僅波及到進入龍華通道的簷蓬及部分燈籠。火警未有影響運作，龍華今日如常營業。

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酒店旁一花園位置的物品被燒毀。

歷史悠久的沙田龍華酒店，前身為富商鍾秀長妻子（陳潤章女士）於1938年興建的度假別墅，樓高兩層，因外形呈四方形，亦被稱為「四方樓」。及至1951年，開業成為戰後沙田第一間酒店，期間成為不少電影取景之地，已故武打國際巨星李小龍等名人亦曾入住。但至1985年停辦酒店業務。

不過，酒店至今仍是聞名港外的食肆，其「沙田三寶」（即紅燒乳鴿、雞粥和山水豆腐）極受歡迎，當中的「招牌菜」紅燒乳鴿，曾吸引前中華民國總統蔣經國派專機來港購買，故獲「飛天乳鴿」美譽，末代港督彭定康亦是常客。