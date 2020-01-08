【連儂牆】50人闖梨木樹邨清牆　街坊稱被漆剷襲擊受傷　無人被捕

有街坊被人指嚇及電筒照眼。(讀者提供圖片)

凌晨零時許，荃灣梨木樹邨「連儂牆」發生衝突事件。有目擊者指出，當時有多達40至50名男女，分乘七人車及旅遊巴，由一名內地口音女子帶隊，帶備了大鐵剷、漆剷、棍棒、高壓水槍、掃把、伸縮棍、噴漆等物件，清理邨內貼滿紙張的牆壁。

事後大批街坊到場，荃灣區議員賴文輝亦接獲求助趕往了解，有街坊指該批人士「清牆」期間，只是落巴士路過已被他們挑釁。街坊陳先生表示，當時與家人行經上址。陳見狀出言阻止剷「連儂牆」，惟被人出言恐嚇、指嚇及用漆剷襲擊，他背部、手部及胸口受傷及有瘀痕，惟拒絕送院。

街坊胡先生則指，事發時落樓到便利店購買飲品，期間見到有多人正在剷牆。剷牆人士均為生面口邨外人。他目擊有街坊當時與剷牆人口角，期間有人用漆剷等利器指嚇街坊。

胡稱，當時見到有警員在場，分隔兩批人後再圍住街坊，而邨外人繼續剷牆。有街坊向警員指出當時被人用攻擊性武器指嚇，及聽到有警員稱「我哋會執法」，但最終目擊警員為剷牆人士截的士離開。

另一目擊者指出，有街坊被人追打、拍打手提電話，並用強光電筒爆閃照街坊的眼部；隨後又以漆剷指嚇一名街坊，更被追打。他指部份追打人的相信是街外人，以帶有不純正廣東話指嚇街坊。他稱，有人手持相信是漆剷。隨後約有7輛警車到場，其中5輛為衝鋒車，1輛為「豬籠車」，另一輛則不清楚屬何種類。

《香港01》就事件向警方查詢。警方證實，1月8日凌晨零時36分接獲多人報案，指荃灣和宜合道發生打架事件，涉及有40至50人打架，當中有人持刀。警方趕抵現場後，發現有約100人聚集，但沒有人受傷。案件原列作「打架」，經調查後，改列作「糾紛」處理。