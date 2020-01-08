【悼念周梓樂‧總覽】蒙面便衣警制服示威者　區議員助理被捕

22歲科大生周梓樂去年11月4日，在將軍澳反修例衝突期間，於尚德停車場墮下，導致腦出血、盤骨碎裂，於11月8日不治。事隔兩個月，有網民發起今晚8時到尚德停車場外十字路口悼念周梓樂，呼籲市民帶同蠟燭及鮮花到場。晚上近8時，於尚德停車場外已有近百名市民到場，於自設祭壇位置點亮燭光及獻花。

【01:30】尚德十字路口，防暴警員離開，現場尚餘小量人士徘徊。

【01:00】尚德現場，一名民選區議員與警員進行交涉。

【00:54】將軍澳現場，警員在尚德停車場行人天橋舉起黑旗：「警告催淚煙」。

【00:45】大批防暴警員，站在尚德十字路口馬路上；人群退入廣明苑及尚德邨範圍，雙方相隔約100米。其中警員用強力電筒照向人群，並用大聲公要求人群散去；有在場人士亦用大聲公，以廣東話、英語及普通話三語作出回應。

【00:39】尚德十字路口，警員舉起藍旗警告，並用電筒照向行人天橋及行人路上的人群。防暴槍則一直指向行人路。

【00:37】尚德十字路口有警車到場，防暴警員持棍盾跑落車、並用胡椒噴霧及防暴槍指向人群作出驅散。部份警員則移開雜物。

【00:32】將軍澳尚德十字路口，有人持磚頭擊向交通燈。

【00:18】將軍澳尚德十字路口，有人開始搬出雜物包括垃圾桶等堵塞馬路。部份車輛駛至時要原地調頭，再逆線離開。

【00:10】將軍澳尚德邨十字路口，防暴警員登上警車離開。有人群走到尚德停車場對開地面，在墮樓男生周梓樂的悼念位置前叫口號。部份人走出馬路中心舉起旗幟，而現場交通大致暢順。

【2020-01-09 / 00:08】將軍澳尚德邨十字路口，有防暴警員用電筒及防暴槍指向人群，同時有警車開啟車門慢駛，掩護地面的警員。

【23:55】將軍澳尚德邨現場，仍有數十人在邨內巴士站對開徘徊，並隔空與尚德邨行人天橋上的警員對望。期間警員用電筒照向人群，人群則指罵警員回應。多輛警車及防暴警員，仍在邨外十字路口戒備。

【23:39】將軍澳現場，一名身穿西裝的物業管理人員，上前向警方人員溝通。據知，警員向富康花園物業管理人員指示，要求確保居民不會喧嘩。多名保安人員隨後著居民返入屋苑範圍內。

物管人員與在場警員溝通。(黃廸雯攝)

【23:22】防暴警員於佛教志蓮小學對開截查一名男子，其間用電筒照向其面部。於尚德邨及廣明苑對開仍有不少市民聚集。

【23:05】尚德區議員李嘉睿表示，他與助理因知道今晚會有不少街坊前來悼念周梓樂，於是到場維持秩序，其間有警員於近尚德邨及廣明苑作驅散行動，其姓葉義務助理被警方拘捕。李嘉睿指，葉當時帶同一個藤製的圓型盾牌，是他們每次於發生警民衝突時都會帶同使用，目的是為隔開警員及市民，但現時葉疑被指涉藏有攻擊性武器被捕，而且於警員拘捕時亦有傳媒拍得，葉被警員用膝頭撞擊。而李嘉睿的上衣亦被噴上藍色液體，他當時在場試圖隔開警員及人群時，警員向人群施放有色胡椒噴霧及將他噴中。

【22:50】警方再次舉起藍旗警告在場人士離開。

【22:49】一名身穿橙衣上衣的男子，被防暴警員制服在地，其後被鎖上索帶及帶上警車，及取走男子身旁一個懷疑盾狀物件，男子面上有藍綠色液體，神情痛苦。現場消息指男子為尚德區議員李嘉睿的助理。

【22:38】多名戴上面罩、身穿便衣的懷疑警員於尚德邨跑出，將最少一人制服在地，其間有懷疑警員施放胡椒噴霧，又手持警棍揮舞，防暴警員到場設防線。

【22:35】警員要求已身處行人路的記者返回行人路，其後又不斷要求記者後退，有警員表示「我哋睇唔到後面」，又指罵記者「你哋係咪協助暴徒呀？」，其後一名手持米高峰警員表示記者可維持於現時位置，不要向前行。

【22:18】防暴警員再次到場，將馬路上的路障清走，現場有市民向警員指罵，防暴警舉起藍旗，警告在場市民離開，其後一度舉起黑旗。

【22:14】示威者將磚塊拋出唐俊街及唐明街交界，並再次以垃圾桶等雜物堵路。

【22:10】於廣明苑對開再有黑衣示威者聚集及於路面掘磚，有示威者打開雨傘。

尚德區議員李嘉睿的助理被警員拘捕。（黃廸雯攝）

示威者將磚塊拋出唐俊街及唐明街交界，並再次以垃圾桶等雜物堵路。（黃廸雯攝）

【22:00】於尚德停車場對開的悼念人數比之前減少，餘下約數十人在場。

【21:55】防暴警員於清走路障後返回警車。

【21:50】多名警車到場，數十名防暴警員到場，部分警員手持防暴槍及胡椒噴霧，警告在場人士返回行人路，其後清走路障。

【21:45】黑衣人將雜物置於唐俊街近Popcorn商場對開交界馬路位置堵路。

【21:38】現場有多名黑衣人到場，行到附近垃圾房將膠欄、木櫃、梳化等雜物搬走，有黑衣人稱「和武不分」要求在場人士留下。

多名黑衣人到場。（黃廸雯攝）

【20:48】市民仍陸續到場點起燭光及獻花，有人呼籲希望大家要尊重悼念會，不要高呼口號。

【20:26】有三輛警方衝鋒車亮燈駛至近現場唐俊街及唐明街交界，令在場氣氛一度緊張，但警車並未有停下及調頭離開。在場有參與人士持螢光棒指揮交通，停車場上亦有市民圍觀。

【20:15】市民繼續於現場獻花及點起蠟燭，並不時高叫口號。而現場聚集市民聚多，有部分人士站到近唐明街馬路邊，佔據一條行車路，有在場市民呼籲盡量靠行人路站。

【20:09】到場市民於晚上8時09分，為周同學低頭默哀。

大批市民晚上到尚德停車場，悼念周梓樂離世兩個月。（黃廸雯攝）

尚德停車場外祭壇點起燭光。（黃廸雯攝）

+ 5 + 4 + 3

周梓樂於去年11月4日凌晨，於尚德停車場3樓墮下2樓重傷，留醫至同月8日證實不治，周同學於上月12日設靈，不少市民、學生等到場悼念周同學，場外及大圍站外排起人龍，而天主教香港教區榮休主教陳日君樞機、藝人何韻詩及阮民安亦有到場。

墮樓原因成謎

領展於事發後公開多條尚德停車場內的閉路電視片段，其中於當日凌晨零時38分、零時47分及零時49分的片段中，見到疑為周同學的身影出現於停車場2樓，惟未有拍到其墮樓經過。警方早前指警員當晚曾兩度進入停車場，包括於星期日晚11時06分至20分左右，當時死者不在停車場內；而第二次則於星期一凌晨1時04分後，警方進入停車場時，消防員差不多於同一時間正為死者急救。警方指對於有人指控警方曾於停車場內追捕死者，甚至將死者推倒致他失足墮下，警方澄清絕無此事。