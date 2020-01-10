【摺枱夾斃男童】涉事摺枱鎖掣疑失效　海關巡查四日未發現違規

日前西營盤發生四歲男童遭摺枱夾斃意外，令人關注摺枱、摺凳安全問題。香港海關一連四日於全港巡查80個出售摺枱及摺凳產品的零售點，檢視摺枱及摺凳是否設有鎖定裝置，經初步調查沒有商戶違反《消費品安全條例》（《條例》）的規定。海關亦與業界代表會面， 討論優化鎖定裝置設計的事宜。

事發在1月6日晚上7時26分，西營盤一名4歲男童遭摺枱夾斃，而肇事的摺枱雖有安全掣，但疑未有啟動。海關由周二（7日）起一連四日，巡查各區80個出售摺枱及摺凳產品的零售點，當中包括連鎖店鋪及非集團式經營店鋪。巡查人員即場檢視摺枱及摺凳是否設有鎖定裝置，以及其運作情況。初步沒有發現涉嫌違反《條例》的摺枱及摺凳產品，而鎖定裝置亦運作正常。除現場視察外，海關亦試購樣本作安全測試。

另外，海關亦約見相關的業界代表，提醒他們出售的摺枱及摺凳產品必須符合《條例》的規定，並建議他們於產品上附貼清晰的雙語安全提示，提醒消費者安全使用產品的方法。雙方亦有討論優化鎖定裝置設計的事宜。海關提醒商戶，根據《條例》，任何人士不得供應、製造或進口消費品，除非該等消費品符合《條例》的一般安全規定，當中包括考慮是否有合理方法使該消費品更為安全。違例者首次定罪，最高可被判罰款10萬元及監禁一年，而其後各次定罪則最高可被判罰款50萬元及監禁兩年。

海關表示，過去三年就摺枱及摺凳產品共進行557次巡查，暫時未有發現違反《條例》的情況，巡查行動將會繼續。



海關提醒市民，於購買及使用摺枱及摺椅產品時，應注意以下安全事項：