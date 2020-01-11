【尖沙咀劫巨款】珠寶男商人遭四匪打劫　失價值1000萬港元外幣

周六(11日)早上，一名內地珠寶男商人途經尖沙咀漆咸道南，遭四名賊匪打劫，並被劫去一個載有價值約1000萬港元外幣的行李篋。有賊人在逃跑時掉下銀包，被男商人拾起，賊人拾銀包不果逃去。據知銀包內有賊匪的證件，警方正通緝一名年約20至30歲涉案男子。

今日（11日）早上8時許，一名男子途經尖沙咀漆咸道南25號對開時，有4名可疑人上前追打事主，再搶去其行李。其後賊人隨即逃去，警方正調查事件。現場消息指，其中一名賊人逃跑時，意外掉下其銀包，並留在事發現場，事主隨即拾起，並交給警員調查。

行李篋內現金總額約100萬歐元 賊人逃走跌銀包

據了解，事主姓黃39歲，來自潮洲，從事珠寶生意。今晨持雙程證入境後，乘升降機離開尖沙咀站，欲前往漆咸道南29號溫莎大廈的寫字樓。當時他感到疑有人尾隨其後，走至漆咸道南25號時，被四名劫匪包圍。四人赤手空拳狂毆事主，並搶去事主的行李篋。行李篋全為現金，包括有美金、英磅及歐元，現金總額約1800萬港元。現場消息指，4名疑犯為中國籍男子，犯案時沒有配戴口罩。不過有賊人在逃跑時掉下銀包，被事主拾起，賊人圖回頭拾回銀包不果，於是繼續逃走。據了解，銀包內有證件，現通緝一名20歲男子。

警員翻查漆咸道南25號大廈的CCTV。而事主亦在場協助調查，其後警員陪同事主返回溫莎大廈的寫字樓調查。至早上11時，警員陪同事主離開溫莎大廈，返回警署協助調查。

遭搶金色勞力士手錶 屯門男截停救護車救求

今日兩小時發生兩宗搶劫案！另一宗搶劫案發生在今早7時許，一男子於屯門青田路對開走出馬路，截停一輛路經上址的救護車。男事主報稱，被人搶去一隻金色勞力士手錶，他瞼及咀流血，血流滿面，要求救護員將他送院。男事主清醒被送往屯門醫院治理。警方正調查事件。