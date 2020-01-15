【土製炸彈】女警疑喬裝孕婦踩線　拘一男檢硫磺　母：驅蛇蟲鼠蟻

周二（14日）警方於旺角利民大廈一劏房內發現爆炸品，拘捕四男子，一名29歲姓黃機械工人於上水的住所被捕。其母黃太指昨晚八時許，兒子被約7名蒙面黑衣警員制服，逾40名警員荷槍實彈搜屋，檢獲硫磺、火槍頭及玻璃瓶等物品。黃太則指檢獲的硫磺，用作驅蛇蟲鼠蟻。黃太引述工人指，昨午有名「孕婦」到門外拍照，並稱找朋友後離去。但工人發現該「孕婦」晚上再出現，但她並未見肚，黃太懷疑有人喬裝「踩線」再拉人。

黃太表示，昨晚約八時，黃太指黃兒子返回住所，其間她聽到門外有爭執聲，外出查看便發現兒子被六至七個蒙面黑衣人制服。（蔡正邦攝）

蒙面黑衣人制服兒子 警荷槍實彈搜屋

昨晚約八時，黃太指兒子返回住所，其間她聽到門外有爭執聲，外出查看便發現兒子被六至七個蒙面黑衣人制服。之後多名警員要求入屋搜查，黃太稱家中有兩貓兩狗，希望可以將動物關進屋內，才讓警員入屋搜查，「我想lock住對門，但係佢哋(警察)就頂住對門。」其間有警員將黃太壓在鐵網，並阻止她關門。

近40名警員衝入屋內 指其子製造炸彈被捕

「當時我個仔已經被制服，之後就成隊『軍隊』衝入嚟啦！」黃太指當時近40名警員衝入屋內，其間她要求警員出示委任證，只得一名警員出示搜查令，其他人已衝入屋內，所有人均手持「黑色」長槍。「佢哋揸住槍，又問呢度有冇細路仔？」黃太指初時以為被人「整蠱」，其後警員指其子懷疑製造炸彈被捕。

兒子被捕前 工人兩度發現可疑人 孕婦自稱「我搵朋友」踩線

黃太表示，回想兒子被捕前有「孕婦」在其住所門外拍照，又自稱找朋友的舉動感到奇怪。（蔡正邦攝） 中午12時：「孕婦」門外拍照稱找朋友 回想兒子被捕前，黃太的工人兩度發現可疑人士出沒。首先昨日中午約12時，工人發現門外有一名孕婦，對方用手機拍攝住所情況，「有個女士揸住個電話係咁影」，她更問工人單位內是否有小朋友，工人追問對方來意，該名孕婦自稱「我搵朋友！」，又反問「呢度幾多號？」後離去。 晚上七時：兩名黑衫可疑男 拋下袋後離去 至晚上約七時，黃太指自己正沖涼，其間工人在二樓向外望，發現兩名身穿黑衫的可疑男子，拋下一個黑色袋後離去。黃太得悉後嘗試尋找黑色袋無果，「我即刻拎電筒出去照，不過咩都照唔到，都唔知入面係咩嘢！」約一小時後就多名警員上門拘捕其子。 疑女警中午喬裝「孕婦」 晚上再出場搜證 回想兒子被捕前有「孕婦」在其住所門外拍照，又自稱找朋友的舉動，黃太感到奇怪。至晚上，警方拘捕兒子及搜屋時，工人曾向黃太指，中午到門外拍照的「孕婦」以警員身份出現，但是晚上卻沒有「大肚」，黃太懷疑該名女警喬裝孕婦到場，「噚日冇人大肚，總之就冇人大肚！」

警員檢走硫黃、火槍頭等物品 黃太：硫磺用作驅蛇蟲鼠蟻

黃太：硫磺用作驅蛇蟲鼠蟻

大批警員搜屋調查，黃太憶述警員沒收其電話，並於屋內檢獲探熱針、量杯、硫磺、火槍頭、玻璃瓶及計時器等物品，「佢哋拎住個水喉通，話同旺角炸彈案有關！」黃太表示，由於他們一家住村屋，因為會用硫磺驅蛇蟲鼠蟻。「佢哋連手推車都想充公。」黃太續指，由於他們家中門外有一塊田，平時會用「火槍頭」作除草之用。至於警方檢獲的全新玻璃瓶，就是兒媳用作自制辣椒時用。

兒子數理化成績好 不時維修家中物品

黃太表示，兒子小時就讀Band 1中學，數理化成績好，中學畢業後於IVE讀理科，曾任裝修工人，目前為飛機維修員。兒子兒子平時在家中會幫忙維修屋頂及家具，有次更用尿酸去種樹。兒子被捕後，黃太仍未能與他見面，她已經知會律師跟進事件。

旺角劏房內檢獲土製炸彈 三大專生及一機械工人被捕

警方搜獲一個水喉通土製炸彈，及近期示威物品，包括戰術頭盔、V煞面具、懷疑避彈衣背心等。（劉定安攝）

被捕人士為一個較隱蔽勇武組織

事發在昨日（14日）警方於旺角通菜街108號利民大廈一劏房內發現爆炸品，爆炸品處理課人員即場引爆炸彈。警方指於單位內搜獲一個水喉通土製炸彈成品，內藏約40克低性能炸藥，及近期示威物品，包括戰術頭盔、V煞面具、懷疑避彈衣背心等，另外於上水河壩村搗破一個用作製作爆炸品的實驗室，事件中四人被捕包括三名大專生及一個機械工人。警方指相信被捕人士為一個較隱蔽勇武組織，不排除會再拘捕該團夥的其他成員，又指警方會分析炸藥成分。

警方：如作手榴彈拋入車內 車上人必全部死亡

新界北總區高級警司（刑事）陳天柱表示，在旺角檢獲的水喉通土製炸彈長8吋，以金屬水喉通製成，重約1.5磅，內藏約40克低性能炸藥，需以藥引點火引爆，但於磨擦下有機會爆炸，是一個隨時可用的製成品，炸彈為密封、製作理想及有效率，引爆是可產生巨大衝擊力。現場一個電梯鋼板被水喉通的金屬蓋撞穿一個洞，陳指如用作手榴彈拋入私家車，車上人士必定全部死亡。