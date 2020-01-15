【土製炸彈】旺角爆炸品案再拘六人　警：本港首宗水喉通土製炸彈

旺角水喉通土製炸彈案再有人被補。警方繼昨日於旺角及上水先後拘捕四人，今日再拘捕六名男子，年齡介乎17至23歲，當中兩人為學生，一人任職幼稚園教師，相信同屬一個隱蔽勇武組織成員。警方表示，涉案水喉通土製炸彈是本港有史以來首次檢獲，爆炸碎片會對近距離人士造成損害。對於有被捕人親屬表示，警方昨日在上水檢獲的硫磺是用作驅除蛇蟲鼠蟻之用，警方稱不同化學品都有可能製作成爆炸品，將會對相關化學品進行檢驗。

警方昨日（14日）在旺角利民大廈一劏房內檢獲水喉通土製炸彈，另外於上水河壩村搗破一個用作製作爆炸品的實驗室，事件中四人被捕，警方相信被捕人士屬一個較隱蔽勇武組織。

兩人為學生 一人任職幼園教師

新界北總區刑事高級警司陳天柱今日表示，警方在昨日拘捕4名隱蔽勇武組織成員後，今日在全港多個單位搜查，再拘捕該組織的6名男子，年齡17至23歲，兩人為學生、一人任職幼稚園教師、一人擔任咖啡師及兩人報稱無業，涉嫌串謀製造爆炸品，藏毒及非法集結被捕，警方亦在單位內檢獲大麻及通訊工具。

陳續指，根據情報分析，相信該勇武組織打算在大型公眾活動中使用爆炸品，襲擊警員及警方設施，意圖造成大量傷亡。陳又表示，昨日檢獲的水喉通土製炸彈，是本港開埠以來首宗，批評暴徒將爆炸品收藏民居內，對公眾安全構成極大威脅，行為極之自私，如非有警方行動阻止，後果不堪設想，重申管有或製作爆炸品，意圖危害生命或財產是嚴重罪行，一經定罪可判囚20年，警方行動繼續，不排除有更多人被補。

家稱硫磺驅鼠 警：亦有可能製爆炸品

陳表示，警方是根據情報發現涉案隱蔽勇武組織，相關組織並非在網上公海平台找到，部分人士涉及元旦日非法集結。對於涉案人士的家屬稱，警方檢獲的硫磺，實質是用於驅除蛇蟲鼠蟻，陳指不同材料都有其本身用途，但若集合製成其他材料，有可能製作爆炸品，因此警方需要檢驗相關化學品、材料及設備。

警方檢獲證物：

+ 6 + 5 + 4

EOD稱須移離單位引爆 以防起火

爆炸品處理課（EOD）警司李展超表示，本港有史以來首次發現涉案水喉通土製炸彈是，外國常見於襲擊政府設施，水喉通爆炸後會有碎片，對近距離人士造成一定損害，因此警方昨日處理爆炸品時，已作出一些保護設施，疏散大廈上下層住戶。

李續指，由於涉案單位內有雜物，若在單位內引爆有可能造成火球效應，一旦起火會影響其他住戶，因此EOD將爆炸品移到走廊引爆。至於為何不將爆炸品移到其他地方引爆，李解釋，因土製炸彈的風險及特性屬未知數，如在鬧市運輸有可能為街上人士及交通帶來風險。

事發昨晚9時許，警方在旺角通菜街108號利民大廈一劏房內，檢獲近期示威物品，包括戰術頭盔、V煞面具、懷疑避彈衣背心等，同時發現一個8吋長、重約1.5磅的水喉通土製炸彈，內藏約40克低性能炸藥，警方指，檢獲的土製炸彈需以藥引點火引爆，但於磨擦下有機會爆炸，是一個隨時可用的製成品，炸彈為密封、製作理想及有效率，引爆時可產生巨大衝擊力，形容「如用作手榴彈拋入私家車，車上人士必定全部死亡」。

警曾指涉及勇武組織

警方疏散大廈住戶後，由爆炸品處理課人員即場引爆炸彈，現場一個電梯鋼板被水喉通的金屬蓋撞穿一個洞。警方拘捕三名男子，一人21歲另外兩人22歲，均為大專生，他們涉嫌參與元旦旺角一個非法集會、涉藏有爆炸品、串謀製作爆炸品、藏有毒品、藏有工可作非法用途等。

另外，警方昨晚亦荷槍實彈到上水河壩村一個單位，檢獲包括燒杯、量杯、試管、化學品及磁力攪拌機等電子設備，警方相信上址是一個用作製作爆炸品的實驗室，一名29歲報稱機械工人的男子被捕。

警方相信，被捕人士為一個較隱蔽勇武組織，亦是核心成員，行動會繼續進行，不排除會將團夥其他成員拘捕，又指警方會分析炸藥成分，了解與之前案件是否有關。警方指根據情報，相信炸彈用作攻擊警務人員或警方設施。