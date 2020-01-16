【空姐牛肉飯】西九龍中心被捕青年獲保釋　稱警署內被打入院驗傷

一名23歲青年日前於西九龍中心被兩名便衣警員截查，當時警員稱被青年拍攝侵犯私隱，其後警方指青年以電筒照射警員，涉嫌普通襲擊及藏有攻擊性武器，青年今日獲准保釋。區議員李文浩引述青年父親指，兒子稱於警署內被警員毆打，其後到醫院驗傷，青年父親批評警方濫權濫捕。

周二（14日）西九龍中心一名23歲青年疑舉手機拍攝一餐廳「空姐牛肉飯」時，被兩名身穿便衣警員截查拘捕，其間便衣警員曾稱有便衣警員表示「法庭已經頒布咗，如果你影我相，即係侵犯我私隱」，被捕青年隨即展示他所拍相片並稱「我影緊你咩？」，便衣警回應指「你影到我」。警方指當時便衣警員被男子以電筒照射，在場兩名當值警員將青年帶走，又在其身上檢獲一支電筒及電筒零件，涉嫌「普通襲擊」及「藏有攻擊性武器」，並指他其後聲稱身體不適，清醒被送往明愛醫院檢查。警方今日指被捕男子已獲准保釋候查，須於2月中旬向警方報到。

區議員：青年鼻有明顯紅腫

跟進事件的深水埗區議員李文浩表示，被捕青年的父親今日以7000元保釋兒子離開，認為保釋金額是異常高。李文浩又引述被捕青年父親，指青年於被捕當日於警署疑被警員毆打鼻及下體，當時青年要求到醫院驗傷，惟被警方拖延，於近6至7小時後方送到醫院，青年的鼻有明顯紅腫。其後青年一直於醫院留醫觀察，相信於今日獲保釋後已出院。李文浩指被捕青年父親批評警方濫權濫捕。

指在場無人見到電筒照警

對於警方指青年當時涉嫌用電筒照射警員，李文浩稱，他於事發後不久已到達現場，他向在場市民查問時，無人見到有警方所指用電筒照射警員的情況發生，而被捕青年袋中藏有一支普通電筒，李認為，電筒亦非攻擊性武器，又批評警員於拘捕時聲稱青年拍攝侵犯私隱，而拍攝行為並無違反禁制令，警方亦無權以此拘捕青年，到帶返警署後又指青年涉襲擊及藏攻擊性武器。