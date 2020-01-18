【休班警被捕】休班警屯門連儂牆被捕遭拘查　牆身未見黏貼文宣

昨（17日）凌晨時分，屯門龍門路新屯門中心對開位置，有八男女在附近貼連儂牆，其間遇警員截查。警員對八名人士搜身後，將他們帶返青山警署扣查。至昨晚8時許，其中6名街坊已錄完口供，並陸續保釋。屯門富新區區議員李家偉表示，警方於其中2名街坊身上搜出工具，因此仍被扣查，包括被捕休班警。記者重返現場，於屯青里馬路欄杆有長約5米的文宣欄杆，不過文宣沒有直接貼在欄杆上，未見損毀。

屯門富新區區議員李家偉表示，事發昨日(17日)凌晨二時許，他接獲消息後到場了解，當時有8名街坊被10多名軍裝警員圍着。（區議員李家偉fb影片截圖） 屯門富新區區議員李家偉表示，在昨晚8時許，其中六名街坊已陸續保釋候查。包括被捕警員的兩名親友。惟警方於被捕31歲休班警及男一名街坊身上搜出工具，因此仍被扣查於青山警署。李家偉相信二人最快今（18日）會保釋。

文宣並沒有直接貼在欄杆上。（郭倩雯攝） 文宣貼白板 牆上並無黏貼痕跡 今日記者重返現場，於屯青里馬路欄杆有長約5米的文宣欄杆，不過文宣沒有直接貼在欄杆上，亦未有損壞情況。有人於欄杆綁上白板，貼上文宣後再用膠紙封面。而新屯門中心對開的牆上並無黏貼痕跡。路經街坊表示，不清楚有人因貼連儂牆被捕。

事發昨日(17日)凌晨二時許，李家偉表示，當時有8名街坊被10多名軍裝警員圍着，其間雙方未有交談。至凌晨3時半，警員開始進行搜身及檢查隨身物品，李指當時警員未有發現特別的物品。至凌晨約4時10分，警員以涉嫌藏有工具可作非法用途，將該八名街坊帶返青山警署。李家偉指，該八名人士被截，於街頭位置「吹風」逾三小時接受調查，部分人只是身穿單薄的上衣。

警方：31歲被捕人為休班警

警方昨日回應指，17日凌晨約3時接報有人於屯門龍門路聚集，懷疑有人企圖毀壞上址天橋設施，警員到場在附近兜截，拘捕5男3女，年齡介乎14至61歲，涉嫌管有物品意圖摧毀或損壞財產，並在其中兩名被捕人身上檢獲海報、膠刮、手套及電鑽，其中一名31歲被捕男子為休班警，所有被捕人現正被拘留。警方指警隊非常重視人員的操守，任何人員干犯違法行為，警隊定必嚴正處理。