【鼠年煙花】八鄉廢置貨倉藏70萬元煙花爆竹　料內地傳入市面

元朗特別職務隊2隊督察許柏聰指，根據線報及調查所得，今（18日）突擊搜查八鄉芝麻嶺一廢置貨倉搗破一煙花爆竹儲存倉，檢獲450公斤懷疑煙花爆竹，市值70萬。案件暫時未有人被捕，將會調查物品及貨倉持有人。因煙花爆竹包裝為簡體字，不排除由中國內地流入本港，加上廢置貨倉位置不近民居，相信只作存倉作零售用途。

因部分煙花有損毀，因此所以要求爆炸品處理課人員到場戒備和處理。（郭倩雯攝）

部分煙花有損毀 爆炸品處理課人員到場戒備

許柏聰表示，因部分煙花有損毀，因此所以要求爆炸品處理課人員到場戒備和處理，並確認情況穩定。許柏聰指，該批檢獲的煙花爆竹有部分較為罕見，現時檢獲最大型煙花直徑有一米，相信市值5千至1萬元。警方不排除該批新年時放，由於是次檢獲數量比較以往多，警方要深入調查了解是否集團式經營，同時仍要調查有否流出市面，不排除係八鄉居民新年使用。

警方提醒市民，根據《危險品條例》，任何人如非法藏有或燃放煙花爆竹，一經定罪，最高可被罰款二萬五千元及判監六個月，市民切勿以身試法。