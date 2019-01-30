【煙花快餐車】WhatsApp落單　煙花爆竹七人車速遞上門　警拘三人

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年近歲晚，警方大力打擊煙花爆竹等危險品交易活動！據知，有不法人士利用Whatsapp聯絡新界區的買家，再用七人車送貨上門。警方發言人表示，警方近日發現有人透過手機應用程式，非法出售煙花爆竹，屯門警區特別職務隊人員經情報搜集及深入調查後，昨日展開拘捕行動。行動中，三名本地男女被捕，並檢獲43公斤懷疑煙花爆竹。

警方在涉案七人車的尾箱，起獲煙花爆竹。(警方圖片)

警方扣查一輛負責運送煙花爆竹的七人車。(警方圖片)

警扣三男女　檢43公斤疑煙花爆竹

昨日（29日）下午約5時展開打擊非法藏有煙花爆竹行動，於一輛停泊在屯門青山小欖村路的私家車內，檢獲約43公斤懷疑煙花爆竹，市值約2萬元。私家車內2名本地男子及1名本地女子(年齡介乎22至25歲)，涉嫌「非法藏有煙花爆竹」被捕，現正被扣留調查。警方提醒市民，根據《危險品條例》，任何人如非法藏有煙花爆竹，一經定罪，最高可被罰款2.5萬元及判監6個月，呼籲市民切勿以身試法。

周一醫院門外放煙花　警拘三男子

近日警方亦拘捕三人，他們涉嫌非法燃點煙花！事發在周一（28日）晚上8時許，警方接獲一名男途人報案，指懷疑有人於天水圍天壇街11號非法燃點煙花。警方接報到場，經搜索後發現兩個25厘米乘25厘米已被燃放的懷疑煙花紙箱。翌日凌晨，警方拘留三名涉案男子，並於於元朗白沙村發現涉案私家車。

警方近日發現有人透過手機應用程式，非法出售煙花爆竹，行動中拘捕三及本地男女。

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