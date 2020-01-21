【輕鐵撞斃少年】港鐵職員巡肇事路段　單車舖﹕常有人騎單車過路

昨（20日）晚6時許，屯門鐘屋村發生致命交通意外。一名騎單車的姓黃（13歲）男童，途經青山公路及亦園路交界時，被姓梁（44歲）輕鐵車長駕駛的列車撞到。男童身體多處嚴重受傷，昏迷被送往屯門醫院搶救，延至晚上7時48分證實不治。記者下午重回現場視察，發現有十多名港鐵職員巡視，並指「睇吓有冇可以改善地方」，亦有穿反光衣職員在輕鐵駛過時提醒途人停下。現場掛有一幅簇新的橫額，提醒「小心輕鐵駛過」。

港鐵表示，交通意外發生於青山公路及亦園路交界的過路處，下午3時許，現場所見，十多名港鐵員工到場了解。有職員指因昨日發生奪命車禍，故到場巡視「睇吓有冇可以改善地方，幫助社區」。港鐵公司加派人手，安排兩名身穿反光衣的職員站在過路處兩旁，每當有輕鐵駛過時，便舉起手示意行人停止過路。

現埸所見，由於輕鐵軌旁就是單車徑，有單車人士橫過馬路時沒有下單車，甚至直接衝過紅燈公仔過馬路，需由現場港鐵職提醒。

在意外位置附近經營單車舖的負責人表示，昨日意外時不在舖頭，今早才得悉對出位置有交通意外，慨嘆「13歲咋」。負責人稱，不少人都會直接騎單車衝過馬路，但未曾見過有致命意外，多數都是汽車與輕鐵相撞。

有街坊透露，不少途人於一個供車輛橫越輕鐵路軌的馬路交界位過路及騎單車，步步驚心。（鄧詠中攝） 事發的過路處附近，亦有其他過路設施，其中一個位於輕鐵鐘屋村站旁邊，設有「騎單車者下車」的告示牌。經記者觀察，不少人於站外的單車徑騎單車通過，但個多小時間，未見騎單車人士橫過該個過路處。 另外，附近亦有一個供車輛橫越輕鐵路軌的馬路交界位，惟有街坊透露，不少途人於在上址過路及騎單車，步步驚心。

袁太聞事件感到震驚，直言「好得人驚」。（鄧詠中攝） 街坊：好得人驚 於區內居住10多年的街坊袁太聞事件感到震驚，直言「好得人驚」。她指，多年來甚少見人在輕鐵站旁的過路處騎單車過路，懷疑死者貪一時之快肇禍。袁指，不少街坊會騎單車到鐘屋村輕鐵站，泊車後再乘輕鐵。對於過路處設指揮燈或更大路牌，提醒過路人小心，她認為作用不大，會提醒家人必須下單車才過路，及更留意列車情況。

事發於周一（20日）晚上6時許，一輛行走751路綫的輕鐵駛至鐘屋村站時撞倒姓黃13歲男童，男童身體多處嚴重受傷，經搶救後不治。港鐵表示，對事件感到難過，並對死者家屬致以深切慰問，亦會全面配合警方進行調查。事發時，一輛正由鍾屋村站開往友愛方向的輕鐵，駛至青山公路及亦園路交界的行人過路處時，依循交通燈號前進。期間輕鐵車長察覺前方，突然有一名騎在單車上的人士橫過行人過路處，即時響號及緊急停車。事發後，輕鐵車務控制中心即時通知警方和安排職員前往現場提供協助。

受事件影響，輕鐵610、614、615及751綫服務一度受阻，輕鐵服務在約6時55分陸續回復正常。港鐵指，十分關注今次事故。公司已派員聯絡及慰問家屬，以便提供適切的協助。有關輕鐵車長已暫時調離駕駛職務，以協助警方調查。新界北總區交通部特別調查隊正調查案件。任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電3661 3800與調查人員聯絡。