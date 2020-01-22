【海關殉職】肇事淺水巡邏艇服役3年　中國製造　時速可達50浬

涉事的CE13淺水巡邏艇(後)與CE12(前)正在執行任務。(海關圖片)

消防處分區指揮官（海務及潛水）于文陽表示，肇事海關船隻約11米長，事發海面未見漂浮物，仍需調查船隻翻轉原因。三名死者救出時已失去意識，三人均有穿上救生衣。

海關關長鄧以海指，意外成因要留待相關部門，包括警方、消防處，海關會全力配合，現階段難以作出假設。他表示，事發時涉事海關淺水巡邏艇進行例行海上巡邏職務，只有數年的船齡，他相信船的質量會是調查的其中一個方向，現階段未掌握船隻結構損毀情況，要視乎現場環境情況，及警方等相關部門的調查。至於同類型的船隻，海關會與海事處人員再跟進是否停用。海關助理關長（邊境及港口）陳子蓮表示，有關淺水巡邏艇於2016年下水，對上一次的例行檢查是2019年3月。

據知，涉事的淺水巡邏艇舷號為CE13，同款共有兩艘(另一艘為CE12)，兩船均於2016年5月啟航，以替代舊的淺水艇，隸屬港口及海域科。根據海關資料顯示，新淺水艇於中國常州建造，最高航速可達每小時50浬，比舊船快11浬，操控簡單靈活。除更新雷達系統、全球定位儀及電子海圖外，淺水艇更增設測深儀，全面加強執勤效能，提升追截高速走私快艇的能力，並有效地在淺水區域巡邏及支援潛水隊員的工作。

新淺水艇另一特點是首次引入吸震功能特強的「跨騎式液壓安全座椅」，能更有效地在船艇高速航行時保護執勤船員的頸椎及脊骨。該艇主要用作反走私行動。據海關資料指出，新船投入服務後兩個月，已發揮其高航速執勤能力，成功在水界前截停走私船隻，並起獲過百萬元的走私貨。