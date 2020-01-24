【武漢肺炎】馬鞍山銀湖．天峰現懷疑個案　區內口罩索價$180一盒

本港武漢肺炎確診個案已達兩宗，其中一名患者為居住馬鞍山天宇海的56歲男子，三名緊密接觸者已入住隔離營。昨晚（23日）有身穿全套保護裝備的人員到同區屋苑銀湖．天峰將一名患者送院，據區議員了解，該名中年男子從武漢回港後感不適，自行呈報並入院。隨著確診病例及新添懷疑個案，區內口罩供不應求，有藥房索價180元一盒50個裝，更直言：「（市民）要求人（商戶）畀貨緊係貴啲㗎啦！」

身穿全套保護裝備的人員到同區屋苑銀湖．天峰將一名患者送院，據區議員了解，該名中年男子從武漢回港後感不適，自行呈報並入院。(黃盛康 發帖到馬鞍山之友)

身穿全套保護裝備的人員昨晚（23日）10時許到馬鞍山屋苑銀湖．天峰將一名患者送院，據區議員麥潤培了解，該名中年男子從武漢回港後感不適，自行呈報並入院。他形容附近翠擁華庭業主立案法團及迎海管理公司對個案大為緊張，已立即加強清潔，防患未然。據知患者所居單位由內地生意人長居，惟不知近年有否易手。

現時一宗確診個案患者居於馬鞍山。衞生防護中心總監公佈56歲男病人為本地居民，過往健康良好。初步調查顯示，病人與太太居於馬鞍山天宇海，曾於1月10至19日獨自到武漢探望父母，太太及父母均沒有出現病徵。病人亦曾於1月20日入住沙田帝逸酒店。該名病人的緊密接觸者共有3位，已入住隔離營。消息指他已經確診，正在瑪嘉烈醫院的傳染病中心隔離留醫。

銀湖．天峰居民林先生表示擔心疫情，近日都有戴口罩，但投訴在會所餐廳食飯不見加強清潔：「我見唔到有人清潔囉今日」，會盡量減少外出。王先生對事件一無所知，直言屋苑多內地人居住。謝先生則相信屋苑清潔得當，「每個鐘都抹（升降機）。」

隨著確診病例及新添懷疑個案，區內口罩供不應求，有藥房索價180元一盒50個裝，更直言：「（市民）要求人（商戶）畀貨緊係貴啲㗎啦！」（陳諾希攝）

隨著確診病例及新添懷疑個案，區內口罩供不應求，在新港城街市一款聲稱4層日本製口罩索價180元一盒50個裝，更直言：「（市民）要求人（商戶）畀貨緊係貴啲㗎啦！」搓手液已售罄，只剩火酒。新港城另一間藥房，已貼出「所有口罩全部售罄」，店員指未肯定何時再有貨。

頌安藥房口罩需100元一盒，聲稱有三層過濾，獨立包裝。老闆表示只得此款，可有效防菌，多人選購，消毒搓手液已售罄。