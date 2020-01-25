【武漢肺炎】銀湖天峰增一女送院　衛生署：確診夫婦女發燒將隔離

武漢肺炎疫情持續，本港今日（24日）再確認新增三宗確診個案，其中兩宗為一對武漢夫婦，周三乘高鐵來港，兩人分別出現發燒及咳嗽，到威爾斯親王醫院求醫。兩人在香港逗留期間入住馬鞍山銀湖．天峰，屋苑今晚再添一名女子由救護車送院，衞生防護中心指與夫婦同住的女兒昨日（23日）開始發燒，將被送院接受隔離。

衞生防護中心昨（24日）確認新增3宗確診個案，兩宗個案為一對居於武漢市、分別63及62歲的夫婦，兩人過往健康良好。據病人資料，他們於本月22日乘搭高鐵來港，女病人周四（23日）開始發燒，但無呼吸道感染徵狀，男病人周四起開始咳嗽及發燒，兩人到威爾斯親王醫院急症室求醫，並入院接受隔離治療，現時情況穩定。

同住女兒發燒將被隔離

衞生防護中心指兩人來港期間入住馬鞍山銀湖．天峰，其同住的女兒周四開始發燒，將被送往威爾斯親王醫院接受隔離，而家傭則無出現病徵，將被送往麥理浩夫人度假村接受隔離監測。

一名女子晚上由身穿防護衣人員送院，她面戴口罩。（陳浩然攝）

區議員稱住戶頻往返內地 客戶服務處：已安排徹底清潔

一名女子晚上（24日）於銀湖．天峰1座由救護車送往威爾斯醫院，她面戴口罩，由身穿防護裝人員推擔架床進入醫院。利安選區議員麥潤培指，據了解確診個案單位住戶經常需要往返內地。

銀湖．天峰今日亦發公告，指周四晚得悉一名住戶因身體不適自行召救護車，經醫護人員了解，該住戶懷疑感染武漢肺炎。屋苑客戶服務處指已安排於該座出入口、升降機及所有樓層等徹底清潔及消毒，並指會密切留意有關部門的資訊及進一步加強清潔。