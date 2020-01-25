【武漢肺炎】屯醫確診女患者誤留非負壓病房2小時　12人需隔離

本港武漢肺炎確診個案增至五宗，一名女患者與兩名家人前日（23日）到屯門醫院求醫時，一家三口被安排在非負壓病房的創傷病房逗留2小時，其間創傷病房對開的X光等候區有其他病人。 屯門醫院表示，事發時院內唯一的負壓病房已有其他病人，由於創傷病房設有高效過濾系統及較寬敞，涉事醫生欲同時為一家三口問診，「直覺覺得（創傷病房）適合」。由於創傷病房空氣可能流出房外，專家檢視後認為可能影響病房對開的X光等候區，當中有11名病人符合密切接觸定義，與一名急症室保安員需要隔離。

一名武漢肺炎女患者曾於屯門醫院急症創傷病房內逗留兩小時。（余睿菁攝）

女患者與女兒、女婿逗留創傷病房兩小時

屯門醫院感染控制中主任郭德麟代表屯門醫院向對受影響人士致歉。他表示，事件關於一位62歲女病人，她於1月23日晚上約8時半到屯門醫院求診，同行有女兒及女婿，即一家三口，分流站護士向病人查詢病歷及旅遊歷史，得悉女病人來自武漢，探測體溫發現她發燒，於是安排他們一家三口在分流站懷疑感染區域等待看醫生。約晚上10時，醫生見該三名病人，認為他們有機會受到感染，屯醫雖然有負氣壓房，但當時有病人使用，醫生希望安排一房間適合一家三口一同等待，於是安排了急病室最大的一間病房（創傷病房），該創傷病房內有一過濾器，門時常關上，該名醫生「直覺覺得適合」，於是安排他們在房間內等候上隔離病房。直至晚上約12時，三人被按排在隔離病房留醫，三人在該創傷病房逗留約2小時。

非負氣壓病房空氣走出「冷巷」

郭德麟指，因該房間非負氣壓，所以空氣會流通，開、關門時，空氣會走出「冷巷」，由於該創傷病房對開為照X光位置，其他病人會前往照X光，院方檢視情況後，懷疑他們有受感染風險，於是將事件呈報予醫管局總辦事署及衛生署，邀專家到屯門醫院檢視其他病人是否會受到影響。今日專家到場檢視。

專家今午曾到屯門醫院視察。（陳諾希攝）

X光等候區受影響 11病人屬密切接觸

屯門醫院副行政總監莫俊強表示，今日醫管局總感染控制主任及衛生防護專家實地視察，檢視創傷病房空氣流出機會及影響範圍，檢視後相信影響區為X光等候區。莫俊強指，專家檢查了在X光等候區出現的病人名單，認定其中11位病人符合密切接觸的定義，包括4男7女，年齡介乎18至88歲，其中5位仍在屯門醫院留醫，6位已出院，院方及衛生防護中心會跟進11位病人的情況，亦會跟進他們當時是否有陪診者，或在X光等候區出現，這批病人將會接受隔離檢疫。另外一名在急病室當值時間較長的男保員亦需接受隔離。莫俊強又指，屯門醫院每日定期清潔消毒，該創傷病房在每次使用後，亦按既定程序進行清潔消毒。

「我哋相信對醫院嘅中央空調唔會有影響」

該創傷病房為正壓病房，位於急症室內，莫俊強指出，房內有一個高效過濾系統，高效過濾系統可以將病房內的細菌及病毒濾走，包括已知的空氣傳播病毒，事發時正常運作，「我哋相信對醫院嘅中央空調唔會有影響」。

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涉事醫生具經驗 欲同時為三人問診安排創傷病房

莫俊強稱，由於今次病人為一家三口，涉事醫生希望找一個寬敞的病房同時為三人診症，由於創傷病房為獨立病房，所以無使用診症，他為一名具相當經驗的醫生。郭德麟說：「同事好唔開心，因為影響好大。」他指，院方內部會跟進。醫院內只有一間負壓病房，但有兩間診症房為獨立空氣通風系統，若負壓病房被使用，最理想是將病人安排在兩間診症房。由於創傷病房不時有人使用，日後會標明不能安置有傳染病病人，以提醒醫護人士避免發生同類事件。他又稱，發燒病人被安排帶口罩在分流站等候，與非發燒病人分隔。

郭德麟指出，屯門醫院向來有很多急症病人，醫護人員不斷工作，「未必有好多滯留」，若社區爆發，會是全港急症醫院面對的問題，醫管局會考量如何處理更大量的病人，現時已提升亦緊急級別，會減少非急症服務，會加強急症服務，因為市民需要作調節。

一名62歲女患者昨日（24日）確診為第三宗武漢肺炎個案，她前晚赴屯門醫院急症室求醫，現時情況穩定。醫管局質素及安全總監鍾健禮今日（25日）收到屯門醫院感染控制主任的電話，揭發當時醫護人員未有將女患者按程序送入負壓病房，並在非負壓病房逗留約3至4小時，事件或對員工或病人造成影響，鍾健禮就事件向公眾致歉。