【武漢肺炎】九龍灣健康中心將成指定診所　逾百居民聚集商討

撰文：朱雅霜
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武漢肺炎疫情蔓延，醫管局首階段應急機制，將7間普通科門診轉為「指定診所」，用於接收相關病人，當中包括位於九龍灣啟仁街的九龍灣健康中心普通科門診診所。麗晶花園與健康中心只有一條馬路之隔，當區區議員自昨日（26日）進行反對健康中心變「指定診所」聯署，至今收集逾千街坊簽名。
另外，有網民發起今晚8時，就九龍灣健康中心將轉為指定診所事宜，於麗昌羽毛球場商討日後行動，歡迎九龍灣居民參加。
【20:21】現場逾百街坊參與商討，附近有警車戒備。
逾百居民出席商討會。（王譯揚攝）
公民黨麗晶區議員畢東尼表示，居民反映買不到口罩，區內口罩售價更升至約15元一個，他們很擔心「指定診所」一事。畢東尼自初二起設街站收集居民簽名，反對健康中心變指定診所；要求官員落區回應民居訴求及派發口罩予麗晶花園居民。畢東尼稱，聯署活動至今接獲逾千簽名，將於民政署初五復工後，呈交居民聯署。此名，畢東尼指，對於今晚有人在網上號召居民出席麗晶羽毛球場的活動，他會關注居民提出的意見，一併向政府反映。
九龍灣健康中心普通科門診診所將會是指定診所之一，會分排接收新型冠狀病毒相關病人。首階段將會有來自各聯網、合共7間指定診所。（資料圖片）
九龍灣健康中心將成指定診所。（資料圖片）