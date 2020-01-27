【武漢肺炎】九龍灣健康中心將成指定診所　逾百居民聚集商討

武漢肺炎疫情蔓延，醫管局首階段應急機制，將7間普通科門診轉為「指定診所」，用於接收相關病人，當中包括位於九龍灣啟仁街的九龍灣健康中心普通科門診診所。麗晶花園與健康中心只有一條馬路之隔，當區區議員自昨日（26日）進行反對健康中心變「指定診所」聯署，至今收集逾千街坊簽名。

另外，有網民發起今晚8時，就九龍灣健康中心將轉為指定診所事宜，於麗昌羽毛球場商討日後行動，歡迎九龍灣居民參加。

【20:21】現場逾百街坊參與商討，附近有警車戒備。