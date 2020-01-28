【武漢肺炎】粉嶺公司初四開倉賣口罩　排長龍市民帶篋掃貨

香港過去一周確診多宗武漢肺炎個案，口罩等防疫用品供應緊張，一旦有開售消息市民即蜂擁而至。粉嶺一間醫療用品公司因應情況今（28日）以開倉形式，售賣外科口罩、N95口罩及防護眼鏡等裝備，派籌時間為下午2時，前排市民上午8時許開始排隊，更指短短一小時即現長長人龍。早上11時許，約有300人排隊。店舖職員表示自6月開始，口罩入口已比以往困難。即使肺炎肆虐，有關方面亦未有開放口罩入口香港。

粉嶺一間醫療用品公司因應情況今（28日）以開倉形式，售賣外科口罩、N95口罩及防護眼鏡等裝備，派籌時間為下午2時，但排頭位市吹上午8時許開始排隊。（陳諾希攝）

早上11時許，粉嶺工廠區約有300人排隊，皆因武漢肺炎陰霾下一口罩難求。記者現場所見不少人自備摺櫈等候，亦有帶備行李箱到場，有市民於遠處看到人龍後便立即跑上前排隊。店舖準備500張籌，每人限買10盒口罩，每盒80港元。早上11時半店鋪提早派籌，排首位的王小姐取籌後離開，於下午2時再回來選購口罩。

一家四口住九龍的王小姐今早8時許開始排隊，「早嚟有機會買到，（坊間買到）十來廿個（口罩）救唔到乜嘢」，她稱只帶乾糧到場頂肚餓。排第二位的粉嶺居民羅小姐羅小姐則帶備露營椅前來，她稱有任何買口罩機會都會一試：「試下啦，無辦法啦，因為個政府太……唉！好慘呀我哋香港人。」她表示曾四出搶購口罩，在區內行了幾十間舖，所有消毒用品均售罄，不然就是質量差。她批評政府未能幫助巿民購買防疫物資，「唔好講政府，一講就好嬲。香港人都係要自救，無辦法啦」。相信農曆年後情況亦未必有改善。

由於現場人數眾多，警員亦到場了解。店舖職員表示，自6月開始，入口口罩已比以往困難，即使肺炎肆虐，有關方面亦未有開放口罩入口。店舖其後提早派籌，着市民於指定時間返回店舖購物，「今朝9點幾返工已經有50至60排緊隊，都冇諗過咁多人」，相信中午12時許已需要截龍。

特首林鄭月娥日前在記者會上表示已親自致函國務院，希望相關單位提供所需協助，強調政府與口罩供應商將盡最大努力恢復口罩供應，滿足市面的需求。