【兩日三宗】深圳灣口岸垃圾桶再現懷疑炸彈　以無線裝置引爆

香港接連發生炸彈案，今午（28日）12時許網上流傳深圳灣口岸有炸彈，圖片顯示警方爆炸品處理課人員到場。社交媒體Telegram一個頻道今日上午10時曾預言在「非鐵路連接嘅口岸」放炸彈，事發後再聲言「港共再唔封，我哋幫你封」。警方將交代案情。

網上流傳深圳灣口岸有炸彈，圖片所見警員將廁所範圍圍封。（telegram圖片）

今午12時許，網上流傳深圳灣口岸有炸彈，圖片所見警員將廁所範圍圍封，爆炸品處理課人員到場。據悉，現場管制站大樓男廁內懷疑有爆炸品。社交媒體Telegram一個頻道今日上午10時曾預言在「非鐵路連接嘅口岸」放炸彈，稱「保證呢粒（炸彈）唔會傷及無辜」。

警方表示上午11時05分接報，深圳灣口岸公廁外有可疑物品，爆炸品處理課人員到場調查。

繼昨日（27日）明愛醫院男廁疑炸彈爆炸和油麻地九龍佐治五世紀念公園殘廁起火，是次懷疑爆炸品案是近兩日發現同類型疑廁所爆炸案的第三宗。昨日凌晨4時許，另一社交媒體Telegram 一個頻道有人承認與明愛醫院男廁疑炸彈案有關，以此要求醫護人員罷工，更指將有針對關口的下一步行動。暫時未能確定與是次疑深圳灣口岸有炸彈是否有關。

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